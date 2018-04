Ein Konzept, das zu groß für eine EP erscheint!

Viele Jahre nachdem CRADLE OF FILTH das theatralische Element im melodischen Black Metal etabliert hat, gibt es nur noch wenige Acts, die den ganz großen, pompösen Zirkus auch weiterhin betreiben und als Bestandteil des Genres anerkennen. Eine dieser Bands, die sich auf ähnlich bizarre Art und Weise versucht, Geltung zu verschaffen, hört auf den Namen ANGUIS DEI, stammt aus Japan und hat jüngst ein kleines schwarzmetallisches Musical veröffentlicht, das an jene Zeiten erinnert, in denen Dani Filth und sein Bandkarussell noch ernsthaft Akzente setzen konnten. Ein Freifahrtschein also für die japanischen Kollegen?

Die Antwort lautet ganz klar: Nein. Denn obschon die Qualitäten von ANGUIS DEI innerhalb der vier neuen Stücke gleich mehrfach aufblitzen, ist die Konzeption der EP irgendwie irreführend. Die Band initiiert in den ersten beiden Nummern von "Ad Portas Serpentium" eine ziemlich abgefahrene Show, in der Raserei und brutale Vorstöße ebenso Erwähnung finden wie die genannten theatralischen Elemente. Doch just in dem Moment, in dem sich die Truppe warmgespielt hat und auch die Atmosphäre sich als empfänglich entpuppt, zieht ANGUIS DEI wieder die Bremse, schmeißt ein knappes Interludium ein und beendet das Ganze mit dem radikalen 'The Lionel' viel zu schnell. Musical? Finsteres Theaterstück? Tja, dazu braucht es dann wohl etwas mehr als nur einige anständige, aber nicht mit letzter Konsequenz weiterverarbeiteter Eindrücke.

Für sich betrachtet sind die vier Songs von "Ad Portas Serpentium" wirklich anständig und überzeugend, doch das große Ganze hat die Band auf ihrem aktuellen Release noch nicht im Blick. Eine vollwertige Platte dürfte in Zukunft Auskunft darüber geben, was ANGUIS DEI wirklich taugt. Zu diesem Zeitpunkt bleiben lediglich ein paar ordentliche Ideen, die nach einer breiteren Auskleidung verlangen.

ANspieltipps: Maythorns Over Uroboros, The Lionel