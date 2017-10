Breites Spektrum, aber keine klare Zielgruppe

Als ANKOR zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts in Leben gerufen wurde, hatten Acts wie EVANESCENCE gerade ihren absoluten Höhenflug. Female-Fronted-Alternative-Rock war salonfähig geworden, weibliche Kräfte hinterm Mikro dienten nicht länger als Chanteusen für den symphonischen Bereich und wurden Jahre nach dem durchschlagenden Erfolg der GUANO APES auch an anderer Stelle musikalisch emanzipiert.



Man kann speklulieren, ob die Gründung just zu jener Zeit eher zufällig war oder doch als eine Folge der Erfolgswelle der genannten Acts gewertet werden darf. Rückblickend spielt das vielleicht nicht die größte Rolle, doch angesichts der Tatsache, dass ANKOR einige Jahre im Underground ausharrte, zwischenzeitlich wieder auf Eis lag und erst kürzlich wieder belebt wurde, sieht man doch deutliche Parallelen. Amy Lee und Konssorten arbeiten schließlich auch gerade an neuem Material. Aber lassen wir das und konzentrieren wir uns lieber auf den neuen Release der spanischen Combo - und stellen uns die Frage, wem ANKOR nun am meisten nacheifert. Will man wie eine entschlackte Variante von NIGHTWISH und WITHIN TEMPTATION den poppigen Bereich bedienen. Sollen es einige harschere Crossover-Klänge im Stile von EXILIA sein? Oder sind LACUNA COIL und EVANESCENCE doch die ersten Anlaufstellen, wenn es um die Ursachenforschung zum Songwriting von "Beyond The Silence Of These Years" geht?



Fakt ist jedenfalls, dass die Band irgendwie alles will und sich in allen Sparten bedient, um möglichst universell aufgestellt zu sein. Da ANKOR auch genügend Hits liefert und damit auch dem Mainstream einen Willkommensgruß erteilt, geht das zwar in Ordnung, doch wenn man bei der Definition der Zielgruppe angelangt, entsteht das erste größere Problem. Denn nicht jeder Zuhörer, der moderne Core-Salven wie in 'From Marbles To Cocaine' mag, wird bei symphonisch-balladesken Songs wie 'Endless Road' steilgehen. Und es steht zu befüchten, dass die kurzen Thrash-Parts in 'Nana' nicht überall auf Gegenliebe stoßen werden, wo Alternative Rock der Sorte 'Shhh (I'm Not Gonna Lose It)' angesagt ist.



Der Stilmix ist letztendlich (vermutlich) zu bunt, und obwohl ANKOR durchweg anständiges Material präsentiert, wird man dem einen oder anderen damit vor den Kopf stoßen, dass keine wirklich klare Linie erkennbar ist. Es ist nunmal das andere Extrem von individuell guten Songs: entweder sind sie dies im Rahmen eines allzu einförmigen oder eben eines ziemlich vielseitigen Albums wie in diesem Falle "Beyon The Silence Of Years". Doofe Situation für eine grundsätzlich wirklich gute Band!



Anspieltipps: Shhh (I'm Not Gonna Lose It), The Monster I Am, Unique & Equal