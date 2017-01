Der Workaholic schlägt wieder zu!

ANNIHILATIONMANCER ist neben IN AEVUM AGERE, POWER BEYOND und I MITI ETERNI eine weitere Band von Bruno Masulli. Das 2011 erschienene Album "The Involution Philosophy" bietet sehr guten, komplexen Thrash, in den man sich hineinhören muss, der dann aber Langzeithörvergnügen garantiert. Auf der hier vorliegenden EP bekommen wir das erste Demo der Band, sowie einen bislang komplett unveröffentlichten Song zu hören. Dass Bruno die Songs alle im Alleingang eingespielt hat, stört nicht, denn der gute Mann scheint ein Multiinstrumentalist zu sein.



Geboten wird verschachtelter Thrash, den ich mal grob als rüpelhafte Version früherer MEKONG DELTA-Werke bezeichnen möchte. Die kompetente Coverversion des KREATOR-Klassikers 'Tormentor', bei der ich Brunos extrem rauen Gesang ganz exzellent finde, zeigt auf, dass man nicht zwingend nur von Filigran-Vorbildern abkupfert. Die Melange, die Masulli hier kreiert, ist ziemlich originell und läuft mir ausgesprochen gut ein. Der etwas dumpfe Klang wird der Tatsache geschuldet sein, dass es sich hierbei ursprünglich um ein Demo gehandelt hat und der Umstand, dass man die Hooklines erst nach etlichen Umdrehungen entdeckt, wird einen Profi-Techno-Thrasher auch eher erfreuen.



Wer 80er-Jahre Thrashflair mir technisch anspruchsvoller Rhythmik mag und wer das Album mag, kann hier bedenkenlos zuschlagen.