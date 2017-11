Welcome To Your Jeff!

Was macht mir ANNIHILATOR in letzter Zeit wieder Spaß. Viele Youtube-Videos machen es möglich, Früh-Meisterwerke wie "Alice In Hell" oder die "Never Neverland"-Scheibe laufen rauf und runter, die 1990er Jahre hatten bei den Kanadiern auch viele starke Momente und die Alben mit Dave Padden am Mikro habe ich eh in mein musikalisches Herz geschlossen. Richtig, es ist kein Geheimnis, dass ich die letzten Scheiben mit ihm am Mikro wirklich bockstark fand. Umso schockierter war ich, als vor der Veröffentlichung von "Suicide Society" der Ausstieg Paddens bekannt wurde. Sicherlich, die letzte Scheibe war nicht die Erste mit Jeff Waters am Mikro, doch fand ich ANNIHILATOR mit einem Extra-Sänger immer am stärksten.



Nichts gegen Jeff, der mir mit seinem Lebenswerk unheimlich viele, schöne Stunden beschert hat. Ich mag den Mann der tausend Fratzen – immer gut gelaunt, niemals für einen Spruch oder einen Grinser zu schade und was der Springinsfeld an der Klampfe treibt, ist eh allererste Sahne. So sollte man auch bei "For The Demented" der – einmal mehr – runderneuterten ANNIHILATOR-Truppe auch primär auf die Gitarrenarbeit achten. Lupenreiner, aber stets verspielter und origineller Speed'n'Thrash, wie ihn die Nordamerikaner seit vielen Jahren kredenzen. So lieben wir das Solo-Projekt von Jeff Waters einfach.



Einziges subjektives Manko ist eben der Gesang. Waters ist selbst nicht der schlechteste Sänger, doch mit lediglich ihm am Mikro fehlt ANNIHILATOR eben dieses gewisse Extra, das mir mit Padden eben in den letzten Jahren stets beschert wurde. Doch das ist Meckern auf sehr hohem Niveau, denn schließlich liefert uns das nunmehr 16. (!) ANNIHILATOR-Album genau das, was wir erwarten: Wieselflinke Riffs, ein verspieltes, aber stets auf Thrash und Speed schauende Grundkonzept und Songs, die sich binnen kurzer Zeit zu richtigen Festtagsbraten entwickeln.



'Twisted Lobotomy', 'Pieces Of You' oder auch das coole Titelstück und 'The Way' sind solche Beispiele, die auch auf "Suicide Society" ihren berechtigten Platz gefunden hätten. Die Songs machen Spaß, haben einen wunderbar erdigen Touch, schauen auch einmal über den Tellerrand ohne jedoch allzu weit auszuufern. Auch wenn ich mich mit dem Schriftzug auf der linken Seite doch schwerer tue als gedacht – das Auge isst schließlich mit – ist "For The Demented" also definitiv ein gutes bis sehr gutes, aber leider kein überragendes JEFF WAT…eh…ANNIHILATOR-Album geworden.