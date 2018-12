Most Humans Never Kill Anyone.

Satter Metalcore mit einer hervorragenden Doppelspitze an den Gesangsmikrophonen: ANNISOKAY schiebt mit "Arms" sämtliche Regler nach oben und sich selbst mit in den Olymp der Szene. Das neue Album der Jungs aus Leipzig wartet mit treibenden Melodien auf, welche die Stimmung schon mit dem Opener 'Coma Blue' gleich einer wütenden Sturmflut aufpeitschen - ein Bild, welches sich auch nach dem Breakdown des nachfolgenden 'Unaware' dazu eignet, um die adrenalingeladene Energie des Langspielers zu beschreiben. Auf den insgesamt zwölf Songs gönnt sich die Truppe von ANNISOKAY nur selten eine Pause und sorgt mit eingängigen Hooks wie etwa auf 'Fully Automatic' dafür, dass die neuen Titel direkt ins Ohr gehen und dort bleiben. Am hartnäckigsten verfolgt mich schließlich mein persönlicher Anspieltipp von "Arms" - 'Humanophobia', welcher, wie auch die restlichen Lieder des Albums, mit einem intelligent-raffinierten Text besticht. Jung, frisch, rebellisch und ohne Kompromisse - ANNISOKAY zeigt ein ums andere Mal, dass die Metalcore-Szene in Deutschland inzwischen mühelos mit den großen Vorreitern aus den Vereinigten Staaten mithalten kann.