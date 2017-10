Indie-Emo-Post-Hardcore-Nachwuchskünstler mit Perspektive

Es sind nur zwei Songs, die ANORAK. auf dem Kurzspieler "Hollow/Memo" vorstellt, doch diese beiden hochemotionalen und zugleich tight rockenden Nummern stellen klar, dass mit dem Kölner Fünfer dauerhaft zu rechnen sein sollte. "Hollow/Memo" ist wohl nur als kurzer Vorgeschmack auf den nächsten Langdreher zu sehen, und wenn die Herren das, was sie mit 'Hollow' und 'Memo' diesen Herbst andeuten, auch auf Albumdistanz umsetzen können (das 2016er Banddebüt "Enthusiasts And Collectors" ist mir bislang nicht bekannt), sollte sich ANORAK. in kürzester Zeit für höhere Indie-/Post-Hardcore-Weihen qualifizieren.



Tatsächlich gelingt es dieser Truppe, einem ziemlich abgegrasten Genre mit einer fein nuancierten Mixtur aus allen verwandten Bestandteilen frischen Wind einzuhauchen. Die Gitarren brettern warm und crunchig in bester Indie-Manier, ein ausbalanciertes Wechselspiel aus ungestümen Fast-Forward-Parts und flirrend-sphärischen Post-Rock-Einschüben sowie die Weigerung, mit allzu leicht erschließbaren Strukturen den Massenmarkt anzupeilen, sorgen für langlebiges Hörvergnügen; ein dezent punkiger Drive schließlich hebt die Laune immer wieder aus der Depri-Emo-Falle heraus. Das hat schon Hand und Fuß, was ANORAK. mit "Hollow/Memo" auffährt. 'Hollow' ist dabei der rockigere Bruder der zweieiigen Zwillinge, 'Memo' fährt stärker auf der emotionalen Post-Hardcore-Schiene – gemeinsam bilden sie jedenfalls ein starkes, abwechslungsreiches Duo. Es ist diese nahezu perfekte musikalische Balance, mit der sich ANORAK. in naher Zukunft zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz für TOUCHÉ AMORÉ oder LA DISPUTE entwickeln könnte.