Starke Compilation neu eingespielter Hits.

Nippon-Metal ist ein gefeierter Bestandteil des Undergrounds. Aber außer LOUDNESS und mit Abstrichen SABBAT spielen die Japaner in Deutschland kaum eine Rolle, wenn es um Konzerte und Releases geht. Das scheint sich langsam zu ändern.





ANTHEM hieß eine der großen Live-Überraschungen am "Keep It True"-Festival, und über Nuclear Blast kommt jetzt eine Werkschau unter der Überschrift "Nucleus" mit verschiedenen, in Deutschland schwer erhältlichen, komplett neu eingespielten Titeln. Der sehr fette Sound ist nie zu modern für den Power Metal, der stark nach VICIOUS RUMORS oder ARMORED SAINT riecht, aber auch ein paar Nuancen von BRAINSTORM und STRATOVARIUS (in den Neunzigern) enthält. Yukio Morikawa klingt dabei für einen Mittfünziger enorm frisch. Da wir die Jungs live erleben durften, wissen wir, dass das nicht durch massive künstliche Nachbereitung der Fall ist.



Insgesamt bin ich kein Freund von Rerecordings, denn die Originale sind ja im Grunde immer besser. Hier macht es aber durchaus Sinn, da die Originale auf CD kaum erhältlich sind. Für ANTHEM-Fans und Neueinsteiger ist diese CD also gleichermaßen ein wertiges Package. Und vielleicht sorgen ordentliche Verkaufszahlen ja dafür, dass die Jungs zu uns auf Tour kommen. Wenn ich noch etwas weiterträumen darf: Ein Rerelease aller 17 Alben in Deutschland auf CD (gut, meinetwegen auch noch auf Vinyl) wäre dann natürlich ein echter Traum. Diese 63 Minuten machen jedenfalls Lust auf deutlich mehr. Vielen Dank für diese feine Veröffentlichung, die in letzter Zeit hier immer wieder rotiert ist.





Anspieltipps: Immortal Blind, Stranger, Ghost In The Flame.