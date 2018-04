Caught In Scotland's Mosh.

Die Schotten sind schon ein spezielles Völkchen und können ein Konzert in ein absolutes Tollhaus verwandeln. So geschah es am 15. Februar des vergangenen Jahres, als sich ANTHRAX im geschichtsträchtigen Barrowland in Glasgow die Ehre gab. Die Erde bebte, die Stimmung kochte und mit solch einer Setliste, die die New Yorker an diesem Abend in den schottischen Himmel feuerte, war ein absoluter Siegeszug fast schon garantiert.

"Kings Among Scotland" hält diesen über zweistündigen Gig der Jungs perfekt fest. Und wenn jemand wie Paul M. Green für die Aufnahmen mit 17 Kameras, Kran und etlichen Go-Pros sowie Jay Ruston für den unnachahmlichen, typischen ANTHRAX-Sound zuständig ist, kann doch eigentlich nichts falsch laufen oder?

Das tut es auf "Kings Among Scotland" nun wahrlich nicht. Die Band stand an diesem Abend voll in ihrem Saft, den zweiten, dritten oder vierten ANTHRAX-Frühling ist in jeder Sekunde spürbar und dass Ian, Bello und Co. zu den aktiveren Jungs in Sachen Bühnenperformance gehören, weiß man auch nicht erst seit gestern.

Wir blicken auf die Trackliste: Zum Fingerlecken! Im ersten Teil gibt es einen bunten Blumenstrauß von brandneuen und klassischen Songs – 'Madhouse' trifft auf 'Breathing Lightning', 'A.I.R.' auf 'Evil Twin' und 'Medusa' auf das nicht ganz so brandneue 'Fight 'Em Til You Can't'. Richtig, bereits im ersten Teil gibt ANTHRAX Vollgas, doch was im zweiten folgen sollte, ist Nostalgie pur. Nach einem entsprechenden Bühnenumbau schaut das Glasgower Publikum auf Rampen und Treppen und wird nicht grundlos an Hammersmith 1987 erinnert – dem legendären Konzert, als Belladonna samt Truppe und neuem "Among The Living"-Material die ganze Bude auseinandernahm. So gibt es exakt 30 Jahre später im Barrowland das gesamte 1987er Kultalbum zu bestaunen: Vom beginnenden Titeltrack über das obligatorische 'Caught In A Mosh', dem Smasher 'A Skeleton In The Closet' bis zum finalen 'Indians'/'Imitation Of Life'-Doppelschlag – eine Trackliste zum Niederknien. Entsprechend auch die ausgelassene Stimmung in Glasgow, es hat eben Publikum und Band gleichermaßen gefallen. Mit 'Antisocial', glühenden Kehlen und zufriedenen Gesichtern endet schließlich dieses superbe Set.

Damit jedoch nicht "Kings Among Scotland", denn als krönenden Abschluss zeigt sich ANTHRAX noch einmal von der fannahen Seite, in dem ein kleiner "On The Road"-Film mit Material aus dem Tourbus, dem Backstagebereich und in Hotels gezeigt wird. Ein nettes Gimmick, das einmal mehr zeigt, dass die fünf Jungs wie Du und ich sind und einfach Bock auf einen geilen Thrash-Metal-Abend haben. Ich selbst war von "Chile On Hell" aus dem Jahre 2014 schon mehr als beeindruckt. Die Intensität und Kraft, die die Band an diesem Abend in Südamerika versprühte, war extrem hoch. Im direkten Vergleich liegen beide Live-Veröffentlichungen mindestens auf einer Stufe, obgleich ich "Kings Among Scotland" ob der besonderen Setlist dezent den Vorzug geben würde. Doch das sollte jeder Fan für sich entscheiden. Was jedoch außer Frage stehen sollte, sind die beiden Daumen, die bei diesem Live-Kracher nach oben gehen.