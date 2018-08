Ein Nachruf auf eine vernachlässigte Legende

Bevor es hier konkreter wird, muss man den Herrschaften bei Dissonance Records mal ein richtig großes Lob aussprechen. Mit steter Beharrlichkeit gräbt das Label viele verschollene Klassiker wieder aus und macht sie einer Nachwelt zugänglich, die bis dato nie Gelegenheit hatte, sich mit den zahlreichen Kultreleases aus dem europäischen Underground zu befassen. Auch bei den schwedischen Crust-Rabauken von ANTI CIMEX kann man nicht laut genug Beifall spenden, schließlich hat die Plattenfirma den gesamten Katalog der von 1982 bis 1993 aktiven Underground-Legende zusammengetragen und in einer prall gefüllten Box neu aufgelegt.



Neben dem finalen Klassiker "Scandinavian Jawbreaker" sind dabei auch die ersten drei 7"-Releases aus den frühen 80ern enthalten so wie das damals unterschätzte "Absolute Country Of Sweden", die erste Full-Length und gleichzeitig der Startschuss für eine sehr intensive Zeit, die in besagtem Klassiker dann ein jähes Ende fand.



ANTI CIMEX präsentierte sich damals schon als Blaupause für den etwas Rock & Roll-betonten Hardcore-Punk der skandinavischen Liga und war nicht ganz so Thrash-verliebt wie große Teile der britischen Szene, konnte aber mindestens genauso viel Energie aufbringen, wie DISCHARGE und Co. in ihrer lebendigsten Phase. Toll ist daher, dass auch die ganz frühen Veröffentlichungen berücksichtigt werden konnten, denn bereits in den Anfangstagen war ANTI CIMEX richtig stark unterwegs und muss sich aus heutiger Sicht daher auch nicht bloß am erfolgreichsten Album ("Scandinavian Jawbreaker") messen lassen. Als Mitbegründer des schwedischen D-Beat-Forums gehört die Band nicht nur national zu den Pionieren, sondern verdient sich auch über die Landesgrenzen hinaus diesen opulenten Nachruf, den man jedem Fan des rohen, ursprünglichen Hardcore-Punks nur wärmstens empfehlen kann.