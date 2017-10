NEVERMORE, ick hör dir trapsen!

Eigentlich fehlt ANTICLOCKWISE lediglich noch ein herausragender Frontmann, um wirklich allumfassend wie NEVERMORE zu klingen. Die italienischen Prog-Thrasher haben auf ihrem aktuellen Album unzählige Querverweise geparkt, die sich mit dem verschachtelten Werk solcher Alben wie "The Politics Of Ecstasy" und "Dreaming Neon Black" messen können und die Band in eine Position bringen, in der die Erwartungshaltung gerade deshalb in schwindelerregende Höhen steigt, weil der Rezensent von "Raise Your Head" Warrel Dane und Konsorten zu seiner persönlichen Nummer eins erkoren hat.

Doch ANTICLOCKWISE kann erstaunlich viele Bedingungen erfüllen, die hier zunächst mit äußerst kritischen Ohren gemustert werden. Gerade in der ersten Hälfte von "Raise Your Head" ist der progressive Einschlag in das deftige Power-Metal-Fundament derart grandios umgesetzt, dass man den Italienern sofort absolute Weltklasse bescheinigen möchte. Aber auch später können die Herrschaften ihren Mann stehen, wenn 'The Broken Mirror' und 'Into The R.A.M.' klarstellen, dass Goldstücke wie 'Raise Your Head' und 'Mothertongue' keine Eintagsfliegen sind.

Schade ist daher lediglich, dass Frontmann Claudio Brembati in den höheren Passagen einige Zugeständnisse machen muss und der Schwenk in die Vergangenheit (und damit zu SANCTUARY) nicht ganz so formidabel glückt wie die instrumentale Performance von ANTICLOCKWSE. Aber dieser kleine Makel ist ganz einfach zu verkraften, denn jeder übrige Ton auf diesem Album genügt allerhöchsten Ansprüchen, jeder Break öffnet der Band neue Türen und jeder Song ist ein echter Kracher und weckt die fast schon verschollenen Erinnerungen an ene Zeit, in der das amerikanische Original die Grenzen im Power Metal neu verlegte. ANTICLOCKWISE ist bis heute die einzige Band, die NEVERMORE so nahe gekommen ist - und dafür gibt es von meiner Seite sogar den Kniefall!

Anspieltipps: Raise Your Head, The Broken Mirror, Into The R.A.M.