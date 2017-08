Etwas krude Zusammenstellung früherer Aufnahmen

Die zahlreichen Inkarnationen dieser Band lassen eine rückblickende Werkschau äußerst sinnvoll erscheinen, denn bei ANTIDOTE war vor allem in den 80ern immer Hochbetrieb, weshalb sich die band auch gerne mal den gängigen Strömungen anschloss und den Sound immer so weit anpasste, dass man den Kids jederzeit das geben konnte, wonach ihnen lüstete. Doch wie die aktuelle Compilation deutlich zeigt, widerspricht die eigentliche Entschlossenheit der New Yorker Originale recht deutlich der musikalischen Orientierungslosigkeit, der sich ANTIDOTE über viele Jahre ausgesetzt sah. Versuchte man sich anfangs noch als Hardcore- und Punk-Act und hatte schließlich auch maßgeblichen Anteil daran, dass die lokale NYC-Szene in Gang kam, sollten es nachher dreckige Rock & Roll-Sounds sein, die das Programm füllten. Und auch wenn einige Parallelen zwischen allen Phasen, in denen sich die Band befand, bestehen, der kunterbunte Mix, der nun via "The Rock Years" nachgelegt wird, ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes.



Die mittlerweile mehrfach wiedervereinigte Combo präsentiert sich zwar von einer weitestgehend gut zugänglichen Seite, dokumentiert aber auch, dass längst nicht alles, was sie in den frühen und mittleren 80ern erschaffen hat, wirklich hörenswert ist. Die meisten Nummern gefallen mit rotziger Attitüde und sehr rauem Sound, doch rein inhaltlich sind Stücke wie 'Road Warrior' und 'Positively Negative' selbst mit ihren geringfügig ausgeprägten Thrash-Gitarren bestenfalls Durchschnittsware - und das gilt allgemein für das Groß der zwölf hier zusammengewürfelten Kompositionen.



Insofern sei in Frage gestellt, ob ein solcher Release überhaupt Sinn macht, zumal die unterschiedlichen Phasen der ANTIDOTE-Geschichte auf den jeweiligen Studioalben viel besser und stimmiger aufgefasst wurden. Selbst als Dosenöffner ist "The Rock Years" daher nur bedingt tauglich, auch wenn einzelne Stücke sicherlich in Ordnung gehen. Aber eben längst nicht alle.