Heroisch, zeitgemäß, fantastisch!

Der Bandname weckt Erwartungen in alle Richtungen, musikalisch sind die Finnen von ANTIPOPE dann aber doch nicht der angedrohte satanische Act, sondern eines der meistversprechenden Modern-Metal-Projekte, die das Land der tausend Seen zwischen allen Keyboard-schwangeren Melodic-Metal-Gruppen anzubieten hat. "Denial/Survival" erscheint zwar noch in Eigenregie, sollte der Band aber schon in Kürze einen ersten Plattendeal bescheren. Warum? Nun, bitte weiterlesen:



Es sind nämlich die schier unendlich vielen Facetten, mit denen ANTIPOPE sich hier sehr offensiv bewirbt, und die in den neuen Songs auch immer wieder prächtig ineinandergreifen. Paganeske, hymnische Passagen sind im ersten Drittel die Stärke der Truppe und rücken sie in Regionen, in denen sonst Acts wie BORKNAGAR und VINTERSORG wildern, während die kontrastreich eingeschmissenen Grooves und die leichten Melo-Death-Tendenzen das ohnehin sehr opulente Gerüst solcher Nummern wie 'Waters Below' und 'Denial/Survival' mit etwas Bonus-Volumen ausstatten. Doch der Kurs der Finnen bleibt kein eindeutiger, da ANTIPOPE zur Mitte hin und auch später noch einige Überraschungen bereithält. 'True Anarchist' mischt bösartige Finster-Metal-Arrangements mit zeitgemäßen Gitarrensounds, 'Mindlessness Meditation' und 'An Unconditional Ritual To Summon The Prince Of Darkness' lassen es dem entgegen erstaunlich ruhig angehen und untermauern mit der gleichen kraftvollen Performance die ungeheuere Vielfalt dieser Scheibe.



ANTIPOPE präsentiert auf "Denial/Survival" Stärken in allen Bereichen, glänzt mit einer entschlossenen, selbstbewussten Darbietung und bringt Tradition und Moderne auf einen sehr feinen gemeinsamen Nenner. Mal sehen, wie lange es dauert, bis die ersten Plattenfirmen anbeißen. Denn eine solch brillante Band hat jeden Support redlich verdient!



Anspieltipps: Denial/Survival, Waters Below, Hunt