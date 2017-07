Friesisch herb

Warum so weit schweifen, wenn das Gute doch so nahe liegt: Die Unterteilung der unterschiedlichen Death-Metal-Szenen in die Sparte jenseits des Atlantiks und derjenigen, die sich nur symbolisch mit Elchen beschäftigt, ist schon seit einiger Zeit hinfällig. Gerade in unseren Landen hat sich inzwischen ein fester Stamm erstklassiger Todesblei-Acts etabliert, dessen seinerzeit östliche Dominanz sich ein wenig relativiert hat. Denn momentan ist der hohe Norden Deutschlands das Mekka extremer Klängen mit einer friesischen Hochburg, die sich immer breiter aufstellt und mit APALLIC nun schon den nächsten Hochkaräter ins Rennen schickt.



Auf "Of Fate And Sanity" lässt die Band von vorneherein nichts anbrennen und produziert ein druckvolles Dauerfeuer, das in allen Tempolagen überzeugt. Die Band hat einen vergleichsweise modernen Sound, gibt sich hin und wieder experimentell, verachtet auch melodische Passagen nicht, weiß aber im entscheidenden Moment den Hammer auszupcken. Songs wie 'The Awakening' und 'Masked Insanity' machen schon zu Beginn den Standpunkt klar, 'Deranged' und 'The Watchmaker' verteidigen ihn mit reichlich Leidenschaft und vielen brutalen Punches. Beachtlich ist auch, dass APALLIC nicht im gleichen Modus voranbrettert, sondern immer wieder versucht, sich neu zu erfinden und mit einigen genrefremden Elementen für Abwechslung zu sorgen. Das Ergebnis sind Nummern wie 'Day Of The Black', in denen sich die Urgwalt des Bandsounds einigen Kontrasten aussetzt, die zunächst befremdlich wirken, ihren Zweck aber voll und ganz erfüllen. Denn "Of Fate And Sanity" ist in allen Phasen mehr als bloßes Gerödel; es ist das nächste Album einer sehr viel versprechenden Newcomertruppe, die der friesischen Szene schon jetzt einen deutlichen Stempel aufsetzt!



Anspieltipps: Day Of The Black, Deranged, A Taste Of Lethe