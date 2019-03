Flott und radikal - so gefällt's!

Radikal und schnörkellos - das sind die wesentlichen Attribute, mit denen sich die aktuelle 7"-Platte von APARTHIVA RAKTADHARA am ehesten beschreiben lässt. Die bis dato noch völlig unbekannte Combo aus dem indischen Underground hat auf "Agyat Ishvar" zwei brutale, extrem speedige Abfahrten geparkt, die neben einigen Black-Metal-Facetten einen Wust an wilden Grind-Eruptionen bietet - und das ist gerade einmal 13 Minuten.



Nach einem recht interessanten Intro geht die Band sofort in die Vollen, prügelt und scheppert mit größtmöglicher Aggression, zeigt sich aber technisch ausreichend beschlagen, die Songs auch mit einigen anspruchsvollen Parts zu versehen. Die Nummern sind zwar ungestüm bis zur letzten Note, aber sie sind weder plump noch einfallslos arrangiert und machen deswegen auch Lust auf mehr.



Wie dieses Mehr dann aussehen wird, hat APARTHIVA RAKTADHARA jedoch noch nicht klar definiert, denn weitere Zukunftspläne sind erst einmal nicht bekannt. Dennoch wäre wünschenswert, wenn das bengalische Trio bereits in Kürze wieder im Studio vorstellig wird, um dieser flotten Prügelei ein ähnliches intensives Geschwisterchen zur Seite zu stellen. 13 Minuten sind für eine Diskografie nämlich noch viel zu wenig!