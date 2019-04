Alles richtig gemacht

Dass rein instrumentaler Rock auch mehr als unterhaltsam sein und gut abgehen kann, beweisen uns bereits zum zweiten Mal die Jungs von APE SHIFTER. Mit dem schlicht betitelten "II" fügen Jeff Aug, Florian Walter und Kurty Münch ihrem progressiven Metal deftige Groove-Töne, funkige Fusion-Parts und frische Punk-Vibes zu, sodass zwar kein Track wie der vorangegangene klingt, aber alle 13 Stücke auf "II" die unverwechselbare Handschrift des talentierten Trios tragen.

Und so entdeckt man selbst nach dem fünften, sechsten Durchgang noch Momente und Passagen, die APE SHIFTER scheinbar just in diesem Moment in ihren Songs einbauen und so den Überraschungsfaktor merklich ankurbeln. Die Band spielt sich in einen richtigen Rausch, wirkt perfekt aufeinander abgestimmt und durch die klare, druckvolle Produktion kommt auch ordentlich viel Wumms aus den Boxen – egal ob leisere, ruhige Momente angestimmt werden oder APE SHIFTER abgeht wie Schmidts Katze.

Ich gehe bei all der Dynamik und Energie, die in "II" steckt, sogar soweit zu sagen, dass der Gesang an keiner einzigen Stelle fehlt, man sich so komplett der musikalischen Ebene hingeben und all die verschiedenen Eindrücke auf sich wirken lassen kann. Egal ob man bei 'Mask Of The Ancient Warrior' die Pommesgabel nach oben streckt, den Überhit 'Shoegazer' oder 'Fu Manchu' genießt, oder bei 'No Chords Allowed, Jonathan' sogar ein wenig zur Ruhe kommt, "II" klingt wie aus einem Guss, hat sehr viele gute Momente und dürfte jedem mit der einen oder anderen Passage gefallen.