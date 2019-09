Exoten? Nein, längst nicht mehr!

Seit drei Jahren versorgen die Herren von APES OF GOD das südamerikanische Publikum mit raubeinigen Death/Thrash-Salven, deren Ursprung in der ganz alten Schule liegen, die aber wie die Faust aufs Auge zur Entwicklung der Szene im heimischen Underground passt. "Procession Of Death", das aktuelle Lebenszeichen der sehr agilen und vor allem Release-freudigen Combo, sollte daher auch all diejenigen zufriedenstellen, die mit POSSESSED und Konsorten groß geworden sind und von den ewigen "Seven Churches"-Tributes nicht genug bekommen können. Das Material ist angenehm groovig, nimmt aber jederzeit eine sehr hohe Geschwindigkeit auf und schafft zumindest im eng gesteckten Rahmen genügend Kontraste, um auch längerfristig zu überzeugen.



Mit Eigengeschossen wie 'Dying Breed' und 'Humanicide' sollte es den göttlichen Affen auch hierzulande gelingen, Fuß zu fassen und ein wenig Boden gut zu machen, schließlich sind die bisherigen vier EPs im europäischen Underground noch bestens gehütete Geheimnisse. "Procession Of Death" gibt ferner ein paar Einblicke in die Live-Qualitäten der Band, die sich auf der Bühne definitiv noch mehr der Verrohung hingibt, als es auf den Studioplatten der Fall ist. Die beiden Aufzeichnungen vom Megarock Festival im letzten Jahr liefern eine klare Standortbestimmung und sind ein gutes Gegenstück zur alljährlichen Extremverköstigung beim Party.San Open Air.



Die APES OF GOD sollte man daher auch künftig auf dem Zettel haben; auf der Bandcamp-Page gibt es das gesamte Material im Stream - mehr muss man an dieser Stelle wohl nicht sagen, außer dass ein Lauschangriff mit anschließender Verpflichtung genau jetzt die richtige Idee ist!