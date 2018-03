When There Is No Light

Vier italienische Black Metaller liefern zum Einstand ein knorziges Album ab, das einen Schauer über den Rücken jagt.

Auch im schönen Verona gedeiht finsterster Black Metal. Seit 2013 treibt dort die vierköpfige Mannschaft APOCRYPHAL ihr Unwesen und hat nach einer im Jahre 2015 veröffentlichten EP jetzt ihr erstes Album ausgespuckt. "When There Is No Light" heißt das Werk - und so klingt es auch. Hassverzerrte Vocals, zu denen man sich verzerrte Fratzen vorstellen kann, die mit zusammengebissenen Zähnen ihre Botschaften ausstoßen.

Aus dem pulsbeschleunigenden Programm sticht 'Under The Black Flag Of Babylonia' hervor, bei dem es den Extremkünstlern gelingt, zu Beginn orientalische Klänge einfließen zu lassen, die dem Sound den Anstrich des Besonderen verleihen.

Bei dem sich anschließenden 'Midnight Sky' assoziiere ich kreischende Krähenvögel, die vor dunklen Herbstwolken bedrohlich am Nachthimmel kreisen. Der messerscharfe Sound schnürt dem Hörenden fast ein wenig die Luft ab, so dass ich beinahe erleichtert bin, dass der überlange Titel endlich vorbei ist.

Mit 'Original Glory' und 'Last Pagan Night' sind aber noch zwei weitere Nummern zu bewältigen, die sich in gleicher Weise in den Gehörgang beißen.

APOCRYPHALs asketischer Sound zeichnet sich vor allem durch den eindringlichen, krächzend-beizenden Gesang aus, der das Hörerlebnis auf Dauer durchaus zur Herausforderung werden lässt. Dennoch haben die rohen Kompositionen des italienischen Quartetts ihren Reiz, denn neben den typischen Black-Metal-Elementen findet sich trotzdem eine eingängige Melodiösität, die die Scheibe letztlich doch abwechslungsreich macht.