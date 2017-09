Da sind sie wieder - stark wie eh und je!

Sie haben mal wieder mit aller Konsequenz gehandelt, nachdem Fans und Kritiker ihr letztes Album nicht mit der allergrößten Begeisterung in Empfang genommen hatten. Drei Jahre schöpferische Pause sollten dafür Sorge tragen, dass DIE APOKALYPTISCHEN REITER auch vom kreativen Standpunkt her wieder in die Spur kommen, und diese vermeintlich lange Geduldsprobe hat die Band in allen Belangen perfekt genutzt, um sich wieder auf die eigenen Stärken zu besinnen und diese auch frei von allen Experimenten wieder ins Songwriting zu investieren.



Wenn man nämlich so will, ist "Der Rote Reiter" ein ziemlich guter Querschnitt durch zwei Dekaden Reitermania, der in Nummern wie 'Hört mich an' sogar bis zu den provokanten Anfangstagen einer Band reicht, die der Szene immer wieder eine prall gefüllte musikalische Wundertüte ins Regal stellte. Eine solche mag das neue Album zwar nicht sein, aber es ist dennoch ein gewohnt vielseitiger Ritt durch melodische Epen, pompös aufgebaute Hymnen, aggressive Fast-Forward-Geschichten und eigenwillige, dezent an die NDH angegliederte Brecher. Frontmann Fuchs ist dabei einmal mehr das entscheidende Zünglein an der Waage und liefert eine seiner besten Performances ab, die er je im Studio gebracht hat. In Songs wie 'Brüder auf Leben und Tod' und 'Franz Weiss' nutzt er sein ganzes, breites Volumen und stellt seine Klasse und sein Charisma noch einmal deutlich zur Schau - mal ganz davon abgesehen, dass er nach wie vor unter tausenden Kollegen sofort zu erkennen wäre. Toller Job!



Aber Letztgenannten muss man der gesamten Band attestieren, die ihrer Starthymne 'Wir sind zurück' auch in qualitativer Hinsicht alle Ehre macht. "Der Rote Reiter" überzeugt mit feinen Melodien, breit gefächerter Stilistik und REITER-Trademarks aus allen bisherigen Episoden. Wäre das neue Album eine Best-of, würde man es sofort akzeptieren. So viel also zur Klasse dieser Scheibe!



Anspieltipps: Brüder auf Leben und Tod, Ich bin weg, Franz Weiss