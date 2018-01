Nur ein Nebenprojekt? Schlechter Scherz!

Eigentlich hatte GRAVEYARD-Mastermind J.B. gar nicht geplant, APOLOGOETHIA so weit in den Vordergrund zu stellen. Doch die Ideen, die er bei der spanischen Todesblei-Walze nicht unterbringen konnte, waren nach seinem eigenen Ermessen zu spannend, als dass sie ins Archiv gehören. Also entschied er sich kurzfristig, ein neues Projekt in die Wege zu leiten, das sich von seiner eigentlichen Band zumindest insoweit unterscheidet, als dass sein Grundtenor eher dem etwas raueren Black Metal untergeordnet ist. Und dennoch ist "Pillars" alles andere als ein typischer Release aus der Finsterwurzel-Szene - denn die Ansätze der vier Songs sind durchaus zeitgemäß und schaffen immer wieder den Schwenk zum radikaleren Death Metal.

Man stelle sich also vor, CELTIC FROST würde auf einmal den Kurs des Elchtods einschlagen. Oder wie wäre es mit einem moderneren MORBID ANGEL-Blast in einem traditionellen Black-Metal-Szenario? Bei APOLOGEOTHIA ist all das möglich, und obwohl die Wahl der Waffen im Großen und Ganzen sehr unkonventionell abläuft, ist das Resultat doch sehr kompakt und fokussiert, was aber nicht bedeutet, dass sich die Band jedweden progressiven Weg verbaut. Denn Tempo- und Stimmungswechsel sind in allen vier Tracks von "Pillars" nahezu ständig an der Tagesordnung, bringen die Band aber keinesfalls in die technische Ecke. Vielmehr ist das Werk extrem vielschichtig, gerne brutal und sphärisch, vor allem aber auf eine sehr angenehme Art und Weise abwechslungsreich.

Danken wir also der Intention des Urhebers, dass er sich am Ende dazu durchringen konnte, neben GRAVEYARD ein wweiteres Standbein zu errrichten. Auf diesem steht er jedenfalls ähnlich stabil wie bei seiner anderen Truppe.

Anspieltipps: De Aeterno Praesenti, De Humanae Natura