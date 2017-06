Derbe Underground-Show von Spaniens Todesblei-Hopefuls!

Wahrscheinlich ärgern sich die Mannen von APOSENTO selbst oft genug über ihren holprigen Karriereverlauf. Bereits 1990 gab die Band ein erstes Lebenszeichen von sich, wühlte sich durch den spanischen Underground und veröffentlichte zwei viel versprechende Demos. Doch dann begann die große Krisenzeit: Nach dem Release der ersten EP kämpfte man permanent mit Line-up-Problemen, drehte das Musikerkarrussel schier unaufhörlich und ließ das eigentliche Business außen vor, weil an kreativen Input bei all den Querelen nicht mehr zu denken war. Ganze 15 Jahre passierte nichts, doch dann kehrte APOSENTO mit dem selbst betitelten Debüt endlich zurück - 22 Jahre nach Bandgründung wohlgemerkt. Und tatsächlich hat das Quartett wieder Blut geleckt und bemüht sich, den langjährigen Nachholbedarf zumindest qualitativ so gut wie möglich abzudecken.

Mit dem Release von "Bleed To Death" mischen die Iberer dann auch ganz vorne mit, wenn es um die Vorherrschaft im extremen Underground im Süden Europas geht. Ohne wirklich viel Firlefanz knüppelt man sich durch zehn richtig derbe Old-School-Banger, orientiert sich dabei an den Anfängen des amerikanischen Death Metals und streut zu gegebenem Anlass auch gerne mal einen exquisiten Break ein, bevor das Hackfleisch dann wieder neu vermengt wird. Vor allem die flotteren Songs von "Bled To Death" vermögen zu beeindrucken, zumal APOSENTO nicht einfach nur Gas gibt. Viele kleine Nuancen zieren die Songs, ein paar Midtempo-Grooves sorgen für Dynamik, und wenn der Bleifuß dann wieder angestrengt wird, sind die Abfahrten noch räudiger und dreckiger. Da Frontmann Mark Berserk zudem noch richtig fies röchelt und somit den Kreis zu manchen Elchtod-Acts schließt, ist auch das letzte Kriterium erfüllt. Klare Empfehlung für APOSENTO und "Bleed To Death"!

Anspieltipps: Maleficarvm, Slaughtered