Die vielen Gesichter des Doom Metals!

Wie vielseitig epischer Doom am Ende sein kann, kann man auf dem neuen Release von APOTELESMA erfahren. Die Männer aus Utrecht, die für kurze Zeit unter dem Banner MONUMENTS die Szene aufmischten und nun unter neuer Flagge den Underground neu beleben wollen, haben mit "Timewrought Kings" eines der vielseitigsten Alben im Slow-Motion-Modus eingespielt und dabei bewiesen, dass Doom wesentlich mehr sein kann (und muss!) als lediglich verschleppte Riffs in erhabener, finsterer Atmosphäre. Die fünf Tracks zeigen so ziemlich alle Facetten, die diesen Sound ausmachen, angefangen bei monumental aufgebauten Melodien über fast schon Sludge-afffine, dreckige Gitarrensounds bis hin zu garstigem Death Metal mit epischer Ausstrahlung und kurzen Grenzübertritten in den ganz schwarzen Bereich.

Allerdings lassen die Niederländer es zunächst sehr bedächtig angehen; 'Aural Emanations' ist von eineer überbordenden Melancholie gekennzeichnet, die bisweilen an frühere OPETH-Releases erinnert, sich musikalisch aber auch problemlos dem Niveau der Schweden anpasst. Und auch das nachfolgende 'The Weakest Of Men' treibt sein Spielchen mit den unterschiedlichen Stimmungen und reicht in seinen extremen Phasen bis in den Black-Metal-Sektor hinein.

Und dieses ständige emotionale Wechselspiel verfolgt APOTELESMA schließlich bis zur letzten Note, wenngleich man sich selbst mit dem fast schon spacig anmutenden Interlude 'Timewrought' kurz unterbricht. Doch epische Meisterstücke wie 'Our Blooming Essence' und das grandiose 'Remnants' führen die Band wieder auf den Pfad der ganz finsteren Tugenden zurück und beschließen ein hervorragendes, enorm vielschichtiges und durch und durch empfehlenswertes Doom-Prachtstück. Diese Truppe muss man künftig auf dem Schirm haben - und zwar mit verdammt hoher Priorität!

Anspieltipps: Remnants, The Weaakest Of Men