Horrorsounds in einem imaginären Soundtrack

"The Ravenous Dusk" ist der Soundtrack eines bis dato noch nicht konzipierten Horrorstreifens. Macht Sinn? Nun, es weckt zumindest Interesse. Die Combo mit unbekannter Herkunft orientiert sich dabei vor allem an den Frühachtziger-Produktionen aus dem Hause John Carpenter und hat hier und dort auch Elemente der ersten "Halloween"-Soundtracks aufgegriffen, um einen möglichst abwechslungsreichen, aber eben auch genretypischen Score vorzubereiten. Auch im Hinblick auf die Songtitel lassen sich einige Parallelen ableiten; der Protagonist, hier Arkhan genannt, scheint ähnlich wie Michael Myers neu zu erwachen und in eine unbehagliche Welt hineinzugeraten, die nur noch vage mit seinen Erinnerungen in Einklang zu bringen ist.

Die Sounds werden nach anfänglicher Harmonie, die irgendwo zwischen hypnotischen Drone-Ansätzen und minimalistischen Synthie-Melodien gastiert, immer hektischer; gelegentlich hat man das Gefühl, die Tastensounds würden einem uralten Spielautomaten entspringen, wohingegen das verstörende Momentum leider viel zu selten bemüht wird und gerade auf der Zielgraden das Horror-Feeling nicht mehr ganz so stimmig ist wie noch in den ersten Songs.

Grundsätzlich ist es jedoch schwierig, sich die entsprechenden Bilder vor Augen zu führen, die APPARITION hier kreieren will. Im Ansatz ist "The Ravenous Dusk" spannend, in der Ausarbeitung ist das Ganze auch nicht wirklich verkehrt, aber die gruseligen Momente, die einen richtig packen, sind doch eher selten, weshalb es den Urhebern sicher auch schwer fallen dürfte, mit ihrem Soundtrack Fuß zu fassen - schwer wohlgemerkt, nicht unmöglich.