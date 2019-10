Ein richtig großer, schroffer Stein!

APPRENTICE DESTROYER, was für ein Name! Nun, wer bei Steve Peacock - dem Chef dieses Projekts - eine Ausbildung macht, lernt, wie man aus repetitiven Elementen langsam aber sicher einen gewaltigen musikalischen Monolithen aufbaut. Jedenfalls hat selten ein Songtitel mehr Sinn gemacht als 'Permanently Growing Monolith' für den fünfzehnminütigen Opener und Titelsong. Peacock hat nicht weniger als vier Gitarristen involviert und zusammen zelebrieren sie eine kolossale Noise-Orgie, auf die selbst die alten Post-Rock-Größen stolz gewesen wären. APPRENTICE DESTROYER macht dazu aber noch Tempo; wenn man über die volle Distanz neben diesem Track herlaufen müsste, hätte man sein Tagesschrittpensum sicher erfüllt. Das ist toll und besser wird es auf dem Album auch nimmer. Mit 'Avalanche Arrival' gibt es noch einen zweiten Noisebrocken, in den sich noch dissonante Synthie-Sounds und verfremdete MINISTRY-artige Vocals einschmuggeln, spannend durchaus, aber neben dem Monoliten doch eher ein Schneeball.



Peacock versucht sich aber nicht nur am abgefuckten Noise Rock. Elektonische Spielerein und Krautrock spielen ebenso in sein Klangdesign hinein, harmonisieren aber nicht immer so gut mit den Riffmonstern. Gegen Ende wird die Chose auch ein wenig ermüdend. Das ist aber eben auch ein Nebeneffekt von Musik die einen fordert, und dies befürworte ich prinzipiell. Menschen mit Faible für Noisiges und Experimentelles und etwas Zeit sind hier gut bedient!