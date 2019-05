Atmosphärisch - düster - und leider etwas zu belanglos.

Mit genau zwei Titeln mit je einer Länge von etwas über 20 Minuten scheint das schon am 07.05.2018 digital erschienene "Under Søvnen" bereits von vornherein für eine Veröffentlichung auf Vinyl konzipiert worden zu sein. Die dänische Post-Metal Band ARAKK hat bereits 2014 eine 1-Song-EP veröffentlicht und zum 30.05.2019 folgt mit dieser LP nun das erste physische Release des Kopenhagener Quintetts, jedoch auf 300 Stück limitiert. "Während des Schlafes" lautet die Übersetzung des Albumtitels ins Deutsche und stimmt gemeinsam mit den Cover auf den atmosphärisch-düsteren Post Metal ein.



Die A-Seite der Platte 'Vandrer' (dt.: Wanderung) ist durchweg ruhig und sehr düster gehalten. Klassische Instrumentierung und ein vergleichsweise leise abgemischter schwarzmetallisch anmutender Schreigesang dominieren das sich stets wandelnde Stück. Es kommt bei ausreichender Genuss-Lautstärke eine fast Gänsehaut verursachende Atmosphäre zustande, die auch bis zum Ende dieser ersten Rille nicht zu Langeweile führt: Die 20 Minuten sind schneller um, als man zunächst vermuten könnte. Auf der zweiten Seite der LP geht es dann ums Aufwachen - auf Dänisch 'Vågner'. Die Atmosphäre wandelt sich ein wenig und im Gegensatz zum ersten Stück lassen sich ganz deutliche Abschnitte in diesem Titel ausmachen; man hätte hier das Tonmaterial sogar auf wenigstens zwei Tracks aufteilen könen. Im ersten Teil kommt in recht ungewöhnlicher Manier ein Saxophon zu den üblichen Instrumenten hinzu und während es im zweiten Part deutlich ruhiger wird, geht es im dritten und letzten Teil noch einmal richtig zur Sache. Das Aufwachen scheint hier eine langwierige und zum Teil wohl auch verstörend-unangenehme Erfahrung zu sein.



Über eine gesunde Albumlänge von gut 42 Minuten wird zwar einerseits eine tolle und kurzweilige Stimmung geschaffen, dennoch gelingt es "Under Søvnen" nicht so recht, etwas wirklich Belangvolles zu kreieren. Trotz der Tatsache, dass handwerklich gute Arbeit geleistet wird und man das Vinyl durchaus mehrfach auf den Teller legen kann, ohne dass Ermüdungserscheinungen auftreten werden: Es will auch nichts so richtig hängen bleiben.