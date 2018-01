Neues aus dem Modern-Metal-Underground!

ARCAEON ist eine junge Band aus Reading, die mit "Balance" ihr erstes musikalisches Lebenszeichen in Form einer EP vorlegt - und meine Herren, da geht schon einiges! Der moderne Prog-/Tech-Metal Sound mit Djent-Einfluss ist sicherlich nichts für Traditionalisten, aber Freunde moderner, vertrackter Musik, die sich etwa beim Line Up des "Euroblast"-Festival in Köln oder dem "Tech-Metal-Fest UK" jedes Jahr die Finger lecken, werden mit den fünf Tracks voll bedient.



Als ob es selbstverständlich wäre, kredenzt ARCAEON irre Instrumentierungen und markantes Shouting nebst einem feinen Gespür für eingängige Refrains und markante Leads. SIKTH oder ARCHITECTS als Pate zu bezeichnen, wie es im Promoschreiben heißt, ist sicherlich noch etwas hochgegriffen, die Richtung ist aber eingeschlagen. Auch PERIPHERY dürfte dem Quintett bekannt sein.



Sehr eindrucksvoll gelingt der Mix aus Anspruch und Eingängigkeit in 'Mind's Eye' - passend singt William Alex Young dazu: 'So complex, have you ever wondered what comes next?' Sowieso sind die gegensätzlichen Gesänge von Herrn Young ein Aushängeschild der EP, auch wenn der Klargesang vielleicht noch nicht immer überzeugend tönt. Doch ARCAEON ist erst am Anfang und macht mit "Balance" definitiv Appetit auf mehr.