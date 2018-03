Instrumental-Prog der feinsten Sorte

ARCH ECHO ist DREAM THEATER ohne Gesang. Also ein weiteres LIQUID TENSION EXPERIMENT? Nun, nicht ganz, auch wenn sich zahlreiche Parallelen zur Nebenspielwiese der Herren Petrucci und Myung aufdrängen, gerade was die verspielten Leadgitarren des amerikanischen Newcomer-Ensembles anbetrifft. Doch das Hauptprojekt der Prog-Götter ist auch die vorrangige Inspirationsquelle des gleichnamigen ARCH ECHO-Debüts, das flächendeckend mit vorzüglichen Melodien, angenehmen Twists, vielen Überraschungsmomenten und einer blitzsauberen Performance sofort jeden anspricht, der DREAM THEATER zu seinen Favoriten zählt. Und welcher erfahrene Proggie tut das nicht?



Doch es braucht keine echte Erfahrung oder spezielle Hörgewohnheiten, um sofort festzustellen, dass hier unglaublich begabte Musiker am Start sind, die zwar gerne auch mal zeigen, zu welchen Fingerfertigkeiten sie anscheinend spielerisch in der Lage sind, die gleichzeitig aber auch nicht vergessen, ihren Songs eine Seele zu verpassen - und damit hat ARCH ECHO die bedeutsamste Eigenschaft schon einmal klar verinnerlicht. Dass die acht neuen Stücke aber auch musikalisch echte Giganten sind, ist der Bonustropfen auf dem heißen Stein, auf dem sich die Band fortan erst einmal wird sonnen können. Denn egal ob man nun die Arbeit an den Gitarren oder den Keyboards hervorhebt, die fabelhaften Melodien zur Sprache bringt, die tolle Rhythmusarbeit in den Fokus stellt oder schlichtweg das Songwriting lobend erwähnt: Fakt ist, dass diese Amis einen wunderbaren Erstling ins Rennen geschickt haben, bei dessen Vorzügen der Plattenvertrag nur noch Formsache sein dürfte. Fans von DREAM THEATER und deren Ablegern sollten, nein, müssen hier zugreifen!



Anspieltipps: Afterburger, Color Wheel, My Head Sometimes