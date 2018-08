Die ewige Hoffnung - einmal mehr mit starken Songs!

Eigentlich hatte alles so gut ausgeschaut für die Jungs von ARCHAIC; das Debüt erhielt nach etwas längerer Wartezeit endlich einen europaweiten Vertrieb, Kritiker und Fans waren sich einig, dass die Ungarn die heimische Szene endlich auch mal adäquat im Westen würde vertreten können, und es sollte nur eine Frage der Zeit werden, bis endlich die zweite Platte veröffentlicht wird. Leider hat die Band jedoch Jahr um Jahr verstreichen lassen und konnte den Erwartungen irgendwann nicht mehr gerecht werden, weil einfach kein neues Material mehr nachkam. Nun schreiben wir das Jahr 2018, seit der Erstveröffentlichung von "Time Has Come To Envy The Dead" hat sich die Erde zwölfmal um die Sonne gedreht, und ARCHAIC ist wohl nur noch hartgesottenenen Underground-Maniacs ein Begriff - und dann kommt auf einmal ein Album wie "How Much Blood Would You Shed To Stay Alive" und zeigt sich gewappnet, die Welt der mittlerweile deutlich erfahreneren Musiker erneut auf den Kopf zu stellen.



Denn im Anschluss an den Ungarn-Release der neuen Scheibe hagelte es Lob und Lorbeeren; ARCHAIC wurde zur besten nationalen Band bei den heimischen Metal Awards gewählt, die Platte bekam äquivalent hierzu den Preis für das beste Album, und blitzschnell kommen Erinnerungen ans letzte Jahrzehnt hoch, als die Truppe einen ähnlichen Stand feierte. Die gleiche Geschichte in Dauerschleife?



Nun, es liegt in Zukunft an der Band selbst, was sie aus ihren Möglichkeiten macht, jedoch ist ihr wärmstens zu empfehlen, jetzt mal am Ball zu bleiben und den Schwung mitzunehmen, den "How Much Blood Would You Shed To Envy The Dead" aufnimmt. Songs wie 'Don't Say A Word' und 'Two Minutes Of Hate' sind Thrash Metal in Perfektion und stehen sinnbildlich für die erneute Hochform der Ungarn. Und mit Brachialgeschichten wie 'Bulletproof' und 'Lifebringer' etabliert sich ARCHAIC auch im deftigeren Abschnitt der Szene mit wahren Brechern auf First-Class-Niveau.



Insofern möchte ich die Band auch an dieser Stelle noch mal ermutigen, jetzt Gas zu geben. Dieses Album ist der endgültige Dosenöffner und die Eintrittskarte in die erste Liga des internationalen Thrash Metals. Wenn ARCHAIC jetzt nicht seine Chance nutzt, wird es vielleicht keine weitere geben. Also, allen Support für die Ungarn, damit es im zweiten Anlauf endlich klappt!



Anspieltipps: Lifebringer, Don't Say A Word, To Wonder... After A Kill