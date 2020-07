Von Frankreich direkt in die US-Arenen?

Aus Grenoble stammt diese Band, die sich in der Heimat offenbar bereits ein recht beachtliches Gefolge erspielen hat können. Zum einen, weil es der erst seit 2017 aktiven Truppe schon in den ersten Jahren geglückt ist, Gigs im Vorprogramm namhafter Größen und Künstler wie MOB RULES, JADED HEART, Tim OWENS oder Laura COX absolvieren zu können, und zum anderen, weil sich auch das Debüt "Flashback" ordentlich verkaufen hat lassen. Seit damals hat sich jedoch einiges getan im Lager von ARCHANGE.



So feiern auf "Empire" Sänger Wince Wraths und Bassist Arnaud Court ihren Line-Up-Einstand und zudem lässt man uns wissen, dass die Band ihren Stil einigermaßen gen Metal gebürstet hat und nicht mehr, wie noch auf dem Erstling, eher die Hard Rock-Schiene bevorzugt. Obwohl mir der direkte Vergleich fehlt, lässt sich für "Empire" lediglich feststellen, dass die Franzosen Elemente aus beiden "Welten" in ihrem Stil vereinigt haben. Zudem wissen die Jungs worauf es ankommt, um Songs im Langzeitgedächtnis des Hörers zu platzieren.



Nicht zuletzt durch eine gewisse stimmliche Ähnlichkeit von Wince zu Myles Kennedy tendiert die Chose immer wieder in Richtung ALTER BRIDGE, auch wenn hinzugefügt werden muss, dass die Ausdrucksstärke und Exaltiertheit des US-Amerikaners noch nicht erreicht werden kann. Auch musikalisch ist ein Vergleich zu den Chartstürmern durchaus legitim und, wie man generell festhalten muss, dass es sich ARCHANGE offenbar zum Ziel gemacht hat, eines Tages in US-Arenen auftreten zu dürfen.



Der Weg dorthin mag zwar lang, hart und steinig sein, doch von den Anlagen her sollte das durchaus zu schaffen sein. Zum einen, weil man es der Truppe eigentlich zu keiner Sekunde anhört, dass sie gar nicht aus den US Of A stammt, zum anderen, weil sich unter den zehn Songs mit 'Smile', 'From The Dead' und 'Absolution' gleich mehrere potenzielle Hit-Kandidaten ausfindig machen lassen.



Eine Chartplatzierung für ARCHANGE könnte aber auch noch für 'Crazy' möglich sein, denn dermaßen intensiv hat man den alten SEAL-Hit schon lange nicht mehr gehört. Well done!