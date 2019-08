Zunächst spannender, dann aber recht monotoner Black Metal

Diese Franzosen lieben es kompromisslos, was auf dem selbst betitelten Debüt auch dafür sorgt, dass der Aggressionslevel bei ARCHEAN konstant hoch bleibt. Musikalisch jedoch sind die Tracks der neuen EP auf Dauer relativ monoton, weil die Truppe aus Bordeaux sich lediglich mit flottem Getrümmer in einer etwas moderneren Soundlandschaft beschäftigt - Variation bzw. Abwechslung ist da zumeist Fehlanzeige.

Die ersten beiden Tracks deuten noch nicht ganz so krass an, welches Dilemma sich in der zweiten Hälfte über die Platte ausbreitet. Der rasante Opener 'Feast Of Vultures' lehnt sich beispielsweise sehr angenehm an die jüngeren Ergüsse aus dem BEHEMOTH-Camp an und ist mir daher herzlich willkommen. Und auch 'The Fall', das ausnahmsweise mal im mittleren Tempo über die Strecke gebracht wird, punktet mit einem angenehmen Groove und einigen feinen Offensivspitzen. Doch im Anschluss passiert in kreativer Hinsicht leider nicht mehr viel. ARCHEAN spielt den Stiefel runter, binnen Sekunden stellt sich eine gewisse Routine ein, und wirkliche Aufregung, wie man sie in den ersten Takten von "Archean" irgendwie noch verspürt hat, ist längst kein Thema mehr.

Natürlich ist diese EP erst der Anfang, und der Band sei auch noch ein etwas größerer Entwicklungsspielraum zugestanden. Doch die langfristige Monotonie, die in den fünf Tracks eintritt, ist dennoch sehr beunruhigend. Die Franzosen haben einige absolut schätzenswerten Fähigkeiten, aber beim Songwriting ist trotzdem mehr Flexibilität gefragt, um sich irgendwann aus dem Underground hinaus bewegen zu können.