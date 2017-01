Aufs falsche Pferd gesetzt?

Zuerst mal möchte ich dieser Band für die vielen tollen Stunden danken, Zeiten, die meine Leidenschaft für Musik zu Höhepunkten getrieben haben. "Londinium" (1996), "You All Look The Same To Me" (2002), "Noise" (2004), "Controlling Crowds" (2009), so heißen meine größten ARCHIVE-Highlights. Und auch danach ist die Band immer heiß geblieben, nicht zuletzt durch die Hinzunahme der jungen Australierin Holly Martin, die ARCHIVE neben einer zauberhaften Stimme auch jede Menge Sex-Appeal bei den Live-Auftritten eingebracht hat.



Doch wie es im Leben so ist, gehen die Wege irgendwann mal auseinander, hier konkret also der Meine und der von ARCHIVE. Ohne Holly, ohne die langjährige Begleiterin Maria Q, ohne einen letzten Hauch von Rock und nur mit einem enttäuschend geringen Mindestmaß an Emotion plätschert die neue Scheibe "The False Foundation" - als würde sie ihrem Name mehr als nötig Ehre machen wollen - an mir vorbei. Weder Pollard Berrier noch Dave Pen können diesem Album das nötige Leben einhauchen, einem Album, auf dem ARCHIVE Klangraum suchen und Klangraum finden, aber nicht so viel mehr als eben diesen.



Das mag für Klangraum-Sucher interessant sein, vielleicht auch für Leute, die jede elektronische Spielerei mit der Nabelschnur aufnehmen, aber mir fehlt hier über weite Strecken etwas. Was genau, ist schwer zu sagen, denn auch "The False Foundation" ist ARCHIVE as ARCHIVE can be, aber irgendwie ARCHIVE durch ein Fernrohr, kaum mehr richtig erkennbar, verschwommen, aufgelöst in der Suche nach Klangraum. Es bleibt einfach nichts hängen, die Musik ist zwar für den Hörmoment okay, produktions-technisch ist das wieder allererste Sahne, aber berühren kann sie nicht. Ich kann mir vorstellen, das der Titeltrack live gut knallt und alles insgesamt besser rüberkommt, wenn man die Musiker auf der Bühne sieht, aber sorry, bei 'A Thousand Thoughts' schlaf ich ein und was so ein Song wie das nervige 'Stay Tribal’ (viel schlimmer noch 'The Weight Of The World', ein Weihnachtslied im Dancefloor-Gewand?) soll, erschliesst sich mir nicht. Ich hoffe, ARCHIVE holt sich das nächste Mal wieder die Mädels an Bord und viel wichtiger noch: das Kollektiv entdeckt sein Rockerherz wieder. Gitarren und so...