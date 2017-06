Mutig, mutig!

Für die Musiker von ARCHIVIST dürfte es bereits logistisch ein immenses Problem sein, sich zum Songwriting in einen Raum zu setzen, geschweige denn für potenzielle Live-Aktitiväten für längere Zeit gemeinsame Bandproben abzuhalten. Das internationale Projekt ist quer über den europäischen Kontinent verteilt und arbeitet mit den Möglichkeiten der digitalen Technik. Doch kann es so auch gelingen, dem Projekt als solchen oder einem Album im konkreten Fall auch so etwas wie ein Herz einzupflanzen?

Im Grunde genommen sollte auch dies kein Problem sein, sofern eine klare Vision besteht und man sich auch über die Distanz hinweg auf einen Konsens einigen kann, den jeder mit entsprechend viel Herzblut füllt. Und das scheint auf den ersten Blick auch sehr gut gelungen, wenn man die Kompositionen von "Construct" in Augenschein nimmt. Die Band ist sehr exeperimentell unterwegs und koppelt extrem kontrastreiche Sequenzen, was im Einzelfall zwar immer wieder zu Verwirrung führt, in der Gesamtbetrachtung aber durchaus Sinn ergibt. Vor allem die konträren Extreme bedürfen einer kurzen Eingewöhnungsphase und sind selbst dann noch nicht richtig erschlossen, weil zwischen fast schon introvertierten Menacho-Passagen und losgelösten Aggressionen irgendwo noch ein Mittelweg besteht, den die Band aber gezielt umschifft. Es gibt im weitesten Sinne nur schwarz oder weiß, und das ist gerade dann nicht immer leicht, wenn die Übergänge zwischen den Songs zu direkt sind. Lässt man sich aber auf die immerzu gegensätzliche Wirkung der verschiedenen Stücke ein, wird man eine klare Linie entdecken, die in beiden Grenzfällen wirklich starkes Material hervorbringt. Zieht sich ARCHIVIST völlig zurück, erstaunt man das Publikum mit vielen finsteren Elementen, eindringlichen Chören und angenehm zurückhaltenden, spannungsvoll aufgebauten Post-Metal-Acoustica. Hat die Band indes den totalen Ausbruch im Sinn, verfolgt sie diesen auch mit der nötigen Konsequenz, öffnet sich dabei zwar auch einigen Melodien, zieht das Ding aber mit aller Brutalität durch.

Dass beide Aspekte auf einer Platte funktionieren können und in der Mischung tatsächlich nicht gegeneinander arbeiten, ist dem Umstand geschuldet, dass man bei ARCHIVIST genau weiß, was zu tun ist und jeder Überforderung spätestens dann vorbeugt, wenn die Übergänge zu holprig erscheinen. Es ist zwar nichzt alles Gold, was auf "Construct" glänzt, doch das Gros des neuen Materials hat einen überzeugenden Effekt und gefällt. Arbeiten die Musiker künftig noch an den Bridges zwischen den Kompositionen, kann aus diesem internationalen Projekt tatsächlich noch so etwas wie eine Supergroup werden. "Construct" ist auf alle Fälle ein vielversprechender Auftakt zu größeren Taten.

Anspieltipps: The Negotiation, Scorched Earth Policy