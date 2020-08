The One

Ordentlich, aber noch kein Hit-Garant

Seine offenbar durchaus erfolgreichen Kooperationen mit Größen wie REVOLUTION SAINTS, ISSA, SUNSTORM, Tony Harnell oder dem HOUSE OF LORDS-Vorstandsvorsitzenden James Christian, scheinen den schwedischen Multi-Instrumentalisten und Songwriter Pete Alpenborg vor geraumer Zeit dazu animiert zu haben, eine eigene Band zu gründen.

Mit dem als Songschreiber nicht minder umtriebigen Magnus Berglund an der Gitarre und dem talentierten Barden Tobias Jonsson fand er rasch geeignete und willige Mitstreiter und nachdem sich auch noch Bassist Gert Daun und Drummer Jonas Jönsson der Formation anschlossen, ging es für das fortan unter dem Banner ARCTIC RAIN firmierende Unternehmen nahezu direkt ins Studio.

Inspiriert vorwiegend von diversen Melodic Rock-Größen der Achtziger, legt die Truppe mit "The One" nun ein überaus solides Erstlingswerk vor. Dieses wurde soundtechnisch allerdings keineswegs auf jene Epoche getrimmt, sondern kommt, vor allem was die Gitarren betrifft, absolut zeitgemäß daher. Ein durch den Bandnamen suggeriertes Kältegefühl ist zu keiner Sekunde zu verspüren, ebenso wenig Anleihen beim bombastischen Sound der finnischen Kollegen SONATA ARCTICA.

Stattdessen regieren auf "The One" kuschelige und wärmende Melodien das Geschehen, die von einem vergleichsweise hohen Anteil an Keyboard-Passagen entscheidend mitgeprägt werden. Nicht zuletzt dadurch "flutschen" die Songs recht gut ins Gedächtnis. In Sachen Ohrwurmdichte kann ARCTIC RAIN zwar noch nicht mit der aktuellen Genre-Spitze der Heimat mithalten, in der Fanschar von Formationen wie H.E.A.T. oder ECLIPSE sollte sich aber durchaus auch eine Zielgruppe für diese Band finden lassen. Auch, weil mit 'Love Of My Life', 'Lift Me Up', 'Lost' und 'Madeleine' zumindest schon einige konkurrenzfähige Songs am Start sind.