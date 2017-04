Melodischer Black Metal aus dem Frankenland

Wollte man es grob zusammenfassen, könnte man ARDENT SPIRITS vorwerfen, mit einprägsamen Melodien und harschem Vorbau nicht anders vorzugehen als das Gros der handelsüblichen Pagan-Truppen. Doch die Band aus dem Großraum Erlangen hat definitiv mehr zu bieten als nachgekäutes Einerlei, wie sie nun auf ihrem Debütalbum unter Beweis stellt.

Die neun Stücke von "Mountain Howl" sind zwar allesamt melodisch, verfügen über individuell sehr starke Hooklines, lassen aber auch die Aggressionen nicht unterm Tisch liegen. Die Mixtur ist vertraut, manchmal kommt sie einem auch sehr bekannt vor, aber gerade in flotteren Nummern wie 'Der Schicksals Wille' und 'Attack' entwickeln sie ein sehr angenehmes Eigenleben, das nicht nur von der typischen Prägung lebt, sondern vor allem von der wilden Entschlossenheit, mit der die Band hier vorgeht.

Dennoch dürfte es ARDENT SPIRITS schwer fallen, in dieser Nische einen Platz zu finden, weil die Konkurrenz derzeit sehr aktiv ist und selbst mit hochwertigem Material wie 'Closer To Death' und 'Silence Of No Mercy' nicht einfach in die Knie gezwungen werden kann. Doch die Franken haben die Qualitäten, sich auch über den Underground hinaus festzubeißen. Vielleicht überzeugen Ortsansässige sich am 19. Mai selbst, wenn die Band in Nürnberg ihre Release-Show zelebriert. Wenn der Stoff von "Mountain Howl" auf der Bühne genauso gut funktioniert wie im Studio, darf man sich auf eine unterhaltsame Dreiviertelstunde freuen.

Anspieltipps: Silence Of No Mercy, Closer To Death