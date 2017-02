Ein verdammt starkes Duo

Butch Balich gehört zu den markantesten Sängern im aktuellen Epic und Power Doom, seine Stimme hat bei ARGUS drei superbe Alben veredelt und live räumt der gute Mann regelmäßig alles ab. Als er sich nun letztes Jahr mit Victor Arduini zusammentat, um ein progressives Doom Album aufzunehmen, waren meine Erwartungen entsprechend groß. Denn auch Arduini ist kein ganz unbekannter, er gehört zu den Gründungsmitgliedern der Prog-Giganten FATES WARNING und nahm vor ein paar Jahren unter seinem eigenen Namen ein mehr als ordentliches Doomscheibchen auf.



Die Voraussetzungen für etwas großes waren also gegeben und "Dawn Of Ages" kann dieses Versprechen größtenteils einlösen. Die Songs sind schwerfällig, pendeln zwischen Doom und Heavy Metal, die Riffs sind komplex und progressiv, darüber thront Butchs majestätische Stimme. Das funktioniert als Konzept schon mal prima und überdeckt anfangs die Tatsache, dass es dem Duo nicht durchweg gelingt, die starken Songs mit ebenso starken Refrains zu krönen. Und hierin liegt dann der Grund, warum ich oben nicht "uneingeschränkt einlösen" geschrieben habe.



Zunächst lässt sich alles noch sehr vielversprechend an, die Spannung wird wunderbar aufgebaut, die Riffs sind schwer und abwechslungsreich, der Sound druckvoll und der Gesang in den Strophen stark. Doch dann, nach ein, zwei Liedern fällt zumindest mir immer auf, dass dort, wo ich einen echten Monsterrefrain erwarte, gerne mal nicht viel kommt. Das ändert sich natürlich beim überragenden 'Beyond The Barricade', das eben einen solchen Kehrvers aufbietet und klar den Höhepunkt des Albums darstellt, es zeigt aber die Schwäche bei einigen der anderen Songs nochmal deutlich auf.



Dass wir uns hier nicht falsch verstehen: "Dawn Of Ages" ist ein exzellentes Album, ich werde nur hin und wieder den Eindruck nicht los, dass hier noch mehr drin gewesen wäre. Dieser Eindruck verstärkt sich nochmals, wenn man die drei Coversongs anhört, die der LP als Bonus beigegeben wurden und die mit eben solchen mächtigen Refrains ausgestattet sind, auch wenn natürlich ein Vergleich mit URIAH HEEP oder BLACK SABBATH immer ein wenig unfair ist.



Fans von Balichs Gesang und schwerem, leicht progressivem Power Doom kommen jedenfalls an "Dawn Of Ages" nicht vorbei und vielelicht werden die leichten Makel beim Nachfolger auch noch beseitigt.