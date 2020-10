Leckeres Symphonic-Metal-Häppchen.

In diesem Genre sind ja einige Bands und Musiker aus Benelux aktiv und bekannt, nur kommt naturgemäß wegen der geringen Größe das "Lux" oft ziemlich kurz. ARDUINNA'S DAWN schafft Abhilfe, denn die Band stammt aus Luxemburg und legt mit "Saturnine Moon" das erste musikalische Lebenszeichen vor. Die eigenproduzierte EP enthält vier Stücke, die der Bezeichnung Symphonic Female Fronted Metal absolut gerecht werden und im Genre eine wirklich gute Figur machen, sei es von Seiten der Kompositionen, der starken Stimme der Sängerin Natascha Schmit oder in Bezug auf Cover und Aufmachung der Digipack-CD.

ARDUINNA'S DAWN peppt die bombastischen Lieder in 'Shadows Of Yourself' mit Folkeinflüssen auf und erreicht wegen des festen Keyboarders Härtegrade im SONATA ARCTICA-Bereich, kann mit 'Frozen' und 'The Beast Within' gute Genrekost servieren und in 'Dream World' sogar ein wenig an NIGHTWISH erinnern, auch wenn die kompositorische Klasse der finnischen Vorreiter (noch) nicht ganz erreicht wird.

Fans des Stils sollten in "Saturnine Moon" mal reinhören. Auch wenn die Luxemburger die musikalische Schublade weder neu erfinden noch nennenswert erweitern, sind die vier Lieder professionell gemacht und aufgenommen und müssen sich nicht verstecken. Die EP mit über 17 Minuten Musik ohne Schwachpunkt kann über die Band für 5 Euro (plus Versand, aber so ein Brief kostet nicht viel) bestellt werden. Wenn man einen Faible für diesen Metal-Stil hat, kann man das Geld nicht besser anlegen.

Übrigens, gelernt habe ich auch etwas: Der Höhenzug der Ardennen wurde nach der keltischen Jagdgöttin Arduinna benannt. Danke nach Luxemburg für die Weiterbildung!