Es fetzt, es punkt, es groovt - es arguylt

Wenn jemand den Horrorpunk mit der Muttermilch aufgesogen hat, dann ist es definitiv der ehemalige BLITZKID-Mastermind und Tausendsassa ARGYL GOOLSBY. Nach dem Ende der 1997 gegründeten Combo aus West Virginia hätte sich Steve Matthews eigentlich zur Ruhe setzen können. Doch es hat ihn anscheinend wild in den Fingerspitzen gejuckt, viele Folgebands wie 1476 oder SILENT HORROR konnten seinen Durst nicht stillen und so erscheint mit "Darken Your Doorstep" der nächste, nunmehr fünfte Solostreich. Und einmal mehr zeigt ARGYLE GOOLSBY AND THE ROVING MIDNIGHT, wo der melodische Punk mit Horror-Hang die Locken hat.

"Darken Your Doorstep" besticht nicht durch musikalische Besonderheiten oder genreübergreifende Experimente. "Darken Your Doorstep" ist kein Album voller spielerischer Brillanz, keine Achterbahnfahrt für die Sinne, kein Spiegelkabinett abgrundtiefböser Fieberträume. "Darken Your Doorstep" ist schlicht und ergreifend ein tolles Album von ARGYLE GOOLSBY. Der leichte Pop-Touch sorgt dafür, dass die Songs in die Ohren gehen, mit Mark und Bein ein wenig Tango tanzen und dem ach so furchterregendem, inneren Schweinehund eine nicht ganz so bierernste Fratze schneiden. Mal wird es etwas schneller, mal sorgen die Melodien für die nötigen Aha-Effekte und – vor allem – für den Spaß.

Ein bisschen Goth, ein wenig Death Rock, ein bisschen Tim-Burton-Flair, ein Hauch von ROB ZOMBIE-Charme, DEATH SS-Grusel und viel BLITZKID-Klasse – hinzu gesellen sich astreine Hits der Marke 'In Votive Light', 'The Uninvited' – ein toller Einstieg – oder 'Blood Cave', die binnen weniger Augenblicke zünden. Natürlich hat das Album Ecken und Kanten. Doch ein ARGYLE GOOLSBY-Album muss genau diese Dinge haben, um aus der Masse der Veröffentlichungen herauszustechen. Ab und zu kratzt der Gesang, hin und wieder streiten sich die Pop-Passagen mit dem dezenten Hauch von Düsternis, hier und dort sind die Mitsing-Parts ein wenig zu vorhersehbar. Aber hey, es funktioniert einfach auf "Darken Your Doorstep". Versucht einmal 'Ghost Light Waltz' oder 'The Black Trance' und ihr wisst, was ich meine.