… und wieder jede Menge Wegföhnpower!

Auch mit der neuen Platte "Vultures Die Alone" kann ARION wieder bei mir punkten, obwohl sich mir das Warum der alleine sterbenden Geier nicht wirklich erschließt. Aber das ist ja nicht das Ausschlaggebende. Aussschlaggebend ist, dass ARION wieder mächtig auf den Putz hauen und das gleich mit den beiden ersten Stücken - 'Out Of My Life' und 'Break My Chains' - unter Beweis stellen.



Für das nachfolgende 'Bloodline' hat sich die Band niemand Geringeres als Noora Louhimo ins Boot geholt. Ein schnelles, kraftvolles Duett, bei dem Noora ganz ungewöhnlich, ja fast verhalten, im Hintergrund agiert. Hier sind besonders die tollen Gitarrenriffs erwähnenswert, wobei die eigentlich auf der ganzen Platte beeindrucken. Das zweite Duett ist das balladeske 'In The Name Of Love', das Lassi gemeinsam mit Susanna Aleksandra von CYAN KICKS bestreitet und das sich wunderbar im Ohr festsetzt. Eventuell ausgepackte Feuerzeuge können jetzt getrost wieder eingesteckt werden, denn beim Titeltrack ist dann doch eher Headbangen angesagt. Düster aber hart und mit atemberaubendem Drumming und wahnsinigen Gitarrenriffs geht es bei 'I Love To Be Your Enemy' zur Sache – ein Stück, das mich ganz besonders in seinen Bann gezogen hat. Ja, Lassi kann auch heftig. Das Stück ist ein richtiger Kracher! Direkt nach diesem etwas abrupt endendem Abrissstück reibe ich mir ein wenig verwundert die Augen – ist das wirklich dieselbe Band? Wer gerne instrumentale Balladen mag (so wie ich), der wird von 'Where The Ocean Greets The Sky' begeistert sein. Einfach nur traumhaft schön, fast wie eine Filmmusik.



Gut, das wäre ein schöner Ausklang für die Platte gewesen, aber so einfach macht es ARION uns nicht. Erst gibt es mit 'I Don't Fear You' noch einmal richtig was auf die Ohren, bevor 'Until Eternity Ends', die obligatorische Ballade mitsamt Klavierbegleitung, "Vultures Die Alone" ausklingen lässt. Ja, ja, ich weiß, Balladen sind nicht so aller Hörer Ding, aber ich gestehe es immer wieder: ich mag sie. Und sie sind der CD keinesfalls abträglich, zeigen sie doch eine gewisse musikalische Vielfältigkeit. Auch Balladen muss man können.



Mit dieser CD haben die Finnen einmal mehr bewiesen, dass auch ihr dritter Langspieler gut gelungen ist und über die kraftvolle Produktion gibt es ebenfalls nichts zu meckern.