Totalitarian Terror

Kroatien, ein wunderschönes Land. Dass aus dortigem auch verheißungsvolle Gitarrenmusik kommt, beweisen uns heuer ARISES. Auf dem "System"-Debüt der Jungs wird in knapp 40 Minuten ein mehr als amtliches Melo-Death-Brett mit vielen Thrash-Nuancen und einer konsequenten "Jetzt erst recht"-Energie an den Tag gelegt. Dabei agiert ARISES mit sehr viel Power und noch mehr tollen Ideen.



Dass der Albumtitel nicht zufällig gewählt wurde und sich der "Überwachsungsstaat und Korruption"-Tenor wie ein roter Faden durch "System" schlängelt, fällt zumindest bei der Musik per se positiv ins Gewicht, steckt in den fünf ARISES-Bäuchen doch eine Menge Wut und der Wunsch nach Gehör. Songs wie 'Built To Fall', 'Terror Done' oder 'Probe The Bloodline' kommen aufgrund genau dieser Tatsache unheimlich schnell und druckvoll daher, die schwedische Schule mit SOILWORK, DARK TRANQUILITY und SCAR SYMMETRY lässt jedenfalls schöne Grüße zurück.



Und dennoch hat ARISES schon früh in der Bandkarriere etwas Eigenständiges an sich, das Frontmann Tomislav und seinen Mannen sicherlich dabei helfen wird, auch außerhalb der Balkan-Heimat in den kommenden Taten Fuß zu fassen. Betrachtet man jedenfalls die richtig heißen Brecher auf dieser Scheibe – und hier wären 'Jericho' und 'System Corrupt' noch zu nennen – so macht "System" wesentlich Lust auf Mehr.



In Sachen Aggressivität und Energie kann man dem Quintett keinerlei Vorwürfe machen, einzig die melodischen Parts könnten etwas zielstrebiger sein. Doch für ein Debüt ist "System" auf jeden Fall ein geglückter Einstand in das Musikgeschehen und ich kann derweil bei herrlich deftigen Tönen noch ein wenig in Erinnerungen an einen Traumurlaub 2016 in Kroatien schwelgen.