Instrumentalbetonter Art Pop mit vielen spannenden Wendungen

Man wird vermutlich nicht sofort im ersten Anlauf Zugang zur neuen ARMONITE-Platte erhalten. Und womöglich wird sich das Ganze auch in den Durchgängen zwei und drei noch nicht wesentlich einfacher gestalten. Doch eines wird man sicherlich als ausdauernder Proggie irgendwann feststellen: Die Platte offenbart von Mal zu Mal mehr von ihrer Schönheit, blüht in den melodischen Passagen zunehmend intensiver auf, hinterlässt aber dennoch genügend Rätsel, um den anspruchsvollen Hörer ohne die Streuung großer Extreme dauerhaft zu fordern. Kurzum: Ein Glücksfall auf dem grenzüberschreitenden Markt von progressiver Rockmusik und außergewöhnlichem Art Pop mit Independent-Charakter - oder?



Nun, es erfordert bei allen vorhandenen musikalischen Qualitäten auch auf der Gegenseite gewisse Vorzüge, um sich auch komplett mit in die Welt von "And The Stars Above" hineinziehen zu lassen. Die eigenwilligen Gesänge beispielsweise, auf die ARMONITE nur von Zeit zu Zeit zurückgreift, begegnen dem Hookline-liebenden Menschen erst einmal mit sehr viele widerspenstigen Vokal-Arrangements. Ferner ist die Mischung aus dezenten Tastensounds und vereinzelten Violinen-Parts gewöhnungsbedürftig, letztlich aber dennoch ein dauerhaft schönes Event, das gerade in einem Track wie 'The Usual Drink' zu begeistern weiß. Und dann sind auch die Gitarren nicht immer dem konventionellen Songwriting ergeben; immer wieder wird man auf neue Fährten gebracht, die auf absonderliche Art und Weise jede Disharmonie umschiffen, am Ende aber trotzdem permanent neue Herausforderungen starten. Doch auch im Allgemeinen sind diese Italiener in so vielen kontrastierenden Regionen unterwegs, dass sich der sperrige Charakter dieses Albums alleine schon wegen der bunten Vielfalt von selbst erklärt. "And The Stars Above" ist kunstfertig arrangierter Indie Rock, progressiv untermalter, nicht weniger kunstvoll eingespielter Art Pop und zuletzt auch ein vergleichsweise vielseitig orientiertes Instrumental-Album, das seine wahren Qualitäten erst nach recht langer Zeit offenbart - doch dann auch so richtig.

Wer forderndes Songwriting mit relativ klassischer Instrumentierung sucht und in diesem Bereich mal was völlig anderes erleben möchte, war bei ARMONITE schon vor drei Jahren ("The Sun is New Each Day") goldrichtig, erhält mit dem Release des neuen Albums aber noch einmal ein viel süßeres Zückerchen.



Anspieltipps: Blue Curacao, What's The Rush, The Usual Drink