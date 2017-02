The Saints always conquer

Es gibt einige Bands, die ich bei jeder Gelegenheit hier in Berlin live ansehe, aber es gibt nur wenige Truppen, für die ich auch außerordentliche Reisestrapazen auf mich nehme. ARMORED SAINT ist in dieser Hinsicht ganz weit vorne, denn von den sieben oder acht Konzerten, die ich gesehen habe, war der nächste in Hamburg, aber auch Amsterdam war schon dabei und demnächst kommt Dublin dazu.



Warum? Ganz einfach, ARMORED SAINT ist live die beste Heavy-Metal-Band auf diesem Globus. Diese unvergleichliche Energie, die jeder Heilige ausstrahlt, die unfassbare Power von John Bushs Vocals, dazu eine Hitansammlung, die ihresgleichen sucht. Tatsächlich ist der Auftritt beim "Wacken Open Air" im Jahr 2000 für mich bis heute das beste Konzert, das ich je gesehen habe.



Die neue Live-CD "Carpe Noctum" fängt diese Klasse und Power jetzt auch wunderbar ein und wenn es einen Kritikpunkt gibt, dann sicher, dass es ein nur 40-minütiges Vergnügen ist. Die acht Songs beinhalten dabei mit 'Strick By Fate' sogar noch eine kleine, freudige Überraschung, daneben aber gibt es ein echtes Best-Of-Programm mit 'March Of The Saint', 'Last Train Home', 'Aftermath'(!), 'Reign Of Fire' und 'Left Hook From Right Field'. 'Win Hands Down' und 'Mess' beweisen zudem, dass das letzte Album von ARMORED SAINT ein echtes Meisterwerk ist und auf einem Level mit "Delirious Nomad" und "Symbol Of Salvation" steht.



Fans werden dieses Album auf jeden Fall kaufen müssen, sofern sie dies nicht bereits mit der Unterstützung der dazugehörigen Pledge-Kampagne getan haben.