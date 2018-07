Zweiter Streich der Schweden.

Vor zwei Jahren überraschten mich die Schweden ARMORY mit einem feinen Debüt. "World Peace... Cosmic War" lief jedenfalls regelmäßig und konnte mich mit dem Hit 'Artificial Slavery' richtig begeistern. Entsprechend gespannt war ich, wie es jetzt mit "The Search" weitergehen würde.

Wieder konnte High Roller Records ein wirklich feines Artwork spendieren. Vor allem aber stehen uns 40 Minuten Speed Metal (im HOLY TERROR-Stil) ins Haus, und um auf die technischen Fragestellungen gleich einzugehen: Sowohl von der Produktion her als auch an den Instrumenten ist hier alles wirklich stark gemacht. Leider stellt der Gesang einen kleinen Schwachpunkt dar. Da fehlt es leider etwas, um die Truppe aus der Masse an guten Speed-Metal-Truppen herauszuheben. Natürlich wünscht man keiner eingespielten Truppe einen neuen Sänger. Aber vielleicht ließe sich da ja mit etwas Übung noch mehr herausholen? Da wäre am Schluss jedenfalls sicher ein halber Punkt mehr drin gewesen.

Furios gehen hingegen die Gitarren nach vorne; das Material ist durchaus mitreißend produziert und gespielt, und dabei nie zu simpel nach Schema F abgearbeitet. Insgesamt fehlt aber auch dem Zweitling letztlich die Hitdichte. Gerade im Speed Metal muss man doch fesselnde Hymnen präsentieren, so wie das AGENT STEEL, EXCITER oder die Italiener ASGARD hinbekamen. Mir gehen die Songs nicht nach; 30 Minuten nach Ende des Hördurchgangs erinnere ich mich zwar ans schöne Artwork und den guten Sound, aber einfach nicht wirklich an die Refrains.

So reicht es auch beim zweiten Versuch nicht zu höheren Weihen, obwohl die Grundqualität wirklich hoch ist. Da zudem ein Hit der Marke 'Artificial Slavery' fehlt, geht es notentechnisch sogar etwas nach unten.

Anspieltipps: Rise Above, Heavy Metal Impact.