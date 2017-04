Anständiges, leider aber auch sehr kurzes Comeback

Bereits Mitte der 90er versuchte sich ARRESTED MIND mit einem seinerzeit zeitgemäßen Crossover aus Hardcore-Gitarren und neumetallischen Grooves in der hiesigen Szene, gab aber 1999 aufgrund interner Reibereien das Banddasein auf. Erst 2015 entschieden sich die Musiker, noch einmal gemeinsame Sache zu machen, wanderten schließlich ins Studio und spielten das neue Album ein. Dieses ist, zumindest was den zeitlichen Umfang angeht, zwar maximal eine EP, aber es ist ein Release mit Aussagekraft, der seinen Titel berechtigterweise trägt.



"Frontal" ist nämlich genau das: ARRESTED MIND ist straight unterwegs und vermittelt schnell das Gefühl, man sei niemals weggewesen. Mit reichlich Wut im Bauch geht es erneut in die Hardcore-Ecke, manchmal auch politisch geprägt, aber letztendlich auch immer ehrlich und zumeist überzeugend. Zwar muss man sich an die deutschsprachigen Shouts erst gewöhnen, doch da die Band mehr ist als plakatives NDH-Geschrubbe und sich auch nicht in stumpfen Plattitüden übt, geht auch das schnell von der Hand.



Schade ist dennoch, dass das Comeback nach nicht einmal 20 Minuten wieder verstrichen ist. Mit Nummern wie 'Gegen die Wand', dem flotten 'Schublade' und dem kritischen 'Spreader Of Fear' beweisen die Herren nämlich, dass immer noch mit ihnen zu rechnen ist. Hoffentlich bald auch wieder auf längerer Distanz...



Anspieltipps: Gegen die Wand, Schublade