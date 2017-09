Black Metal darf immer noch kreativ sein - auch ganz nah an der Basis!

Wenn eine EP einen im Glauben lässt, Entertainment über die gesamte Distanz geboten zu haben, kann das eigentlich nur bedeuten, dass selbst in der Kürze der Zeit ein relativ langatmiger Output angeboten wird. Nicht so bei ARS MAGNA UMBRAE aus Polen: Auf ihrem offiziellen Debüt, das vorab bereits als Tape veröffentlicht wurde, zwingt das einköpfige Bandprojekt das Publikum in die Knie und kreiert einen Black-Metal-Kosmos, der so gequält und depressiv wirkt, dann aber wieder so allumfassend gemein erscheint, als hätten die Rädelsführer der zweiten Welle sich noch einmal zu einem finalen Release zusammengetan, dass man gar nicht glauben möchte, die acht Stücke seien in 22 Minuten über die Ziellinie gehuscht. Das nennt man dann wohl mal echte Ausdruckskraft.

Der Grundstein für die erstaunliche Außenwirkung des Materials legt Mastermind Kthunae Mortifier ganz klar mit den ziemlich krassen Kontrasten, die sich auf "Through Lunar Gateways" wiederfinden. ARS MAGNA UMBRAE hat zwar einen klaren Fokus auf pfeilschneller Raserei, fühlt sich aber auch in den atmosphärischen Momenten pudelwohl und reizt sie ähnlich intensiv aus wie DARKTHRONE und MAYHEM in ihren bedrückteren Songs. Das Niveau der Norweger erreichen die polnischen Kollegen auf ihrem Debüt zwar noch nicht, doch die Marschrichtung ist eine sehr klare, die sich im steten Spannungsfeld zwischen extremer Verrohung und atmosphärischen Glanzpunkten im Sinne des introvertierten Black Metals selbst befestigt.

"Through Lunar Gateways" weckt nicht nur das Interesse an diesem One-Man-Act, sondern macht richtig Lust auf mehr dissonanten Stoff von ARS MAGNA LUNAE. Und wenn sich der Leader auch nach dieser Veröffentlichung nicht reinreden lässt, ist davon auszugehen, dass derartiges auch in Kürze zustande kommen wird. Bis dahin ist "Through Lunar Gateways" ein deutlicher Fingerzeig im Hinblick auf die Qualitäten dieses talentierten Künstlers!

Anspieltipps: The Paradox Paradigm, Of Thousand Suns