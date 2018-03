Gesellschaftskritischer Rundumschlag mit wütend-rotziger Attitüde

Vier Jahre hat sich die Berliner Rock-Formation ARSEN Zeit gelassen, bevor sie mit "Susma" ihr drittes Album hervorbringt. Das besondere Merkmal der Band, nämlich die Verschmelzung deutscher und türkischer Elemente, kommt dieses Mal bereits im Albumtitel zum Ausdruck. "Schweige nicht!" lautet die Übersetzung des türkischen "Susma" und bringt damit die Kernaussage der 13 Titel umfassenden Scheibe zum Ausdruck. Denn wie bereits auf ihren beiden vorangegangenen Alben "Muttererde" und "Worte gegen Krieg" wirft die fünfköpfige Band auch diesmal einen sozialkritischen Blick auf die Welt und beklagt so manchen Missstand.



Mit dem Opener 'Grenzenlos' greift ARSEN auf, was sich unter dem Schlagwort Flüchtlingskrise verdichtet hat – der Umgang mit Geflüchteten und der zunehmende Trend, ihnen den Zugang zur Festung Europa zu verwehren. "Gestrandete Kadaver, Zäune verziert mit Haut, zerrissene Familien, hoch die Mauern baut", beschreibt die erste Textzeile eine Seite der gegenwärtigen Flüchtlingspolitik und es wird im weiteren Verlauf klar, dass ARSEN diese Politik ablehnt. Ein klares Statement. Mit einem noch deutlicheren Rundumschlag positioniert die Band sich mit dem Titelsong 'Susma', der mit Kriegen, der Ungleichheit zwischen Arm und Reich, Rassismus und Frauenfeindlichkeit gleich mehrere Reizthemen aufgreift, die in der aktuellen gesellschaftlichen Debatte zu beklagen sind. Den Refrain mag man sich hinter die Ohren schreiben: "Schweige nicht, sonst trifft es auch dich!"



Neben derartigen politischen Klageliedern gibt es aber auch Überraschendes. So findet sich mit 'Dein ist mein ganzes Herz', eine Coverversion des altbekannten Titels, den Heinz Rudolf Kunze 1985 veröffentlicht hat. Eine willkommene Gelegenheit, sich das Original wieder einmal anzuhören. ARSENs Version scheint irgendwie merkwürdig verschoben, hat aber deutlich mehr Wumms als die rückblickend doch ziemlich seichte Originalversion. Dass Sängerin Selly auch Rap kann, beweist sie mit einer weiteren Coverversion, diesmal aus einem ganz anderen Segment, nämlich mit dem im Jahre 2001 veröffentlichten 'Weck mich auf' des Hamburger Rappers Samy Deluxe – und wirkt dabei noch wütender als das Original.



Wütend ist überhaupt die überwiegende Grundstimmung auf "Susma", was bei der gesellschaftskritischen Themenauswahl der Scheibe auch kaum anders möglich ist. Stilistisch ist ARSEN sich also auch dieses Mal treu geblieben. Fans der Berliner Truppe um die deutsch-türkische Sängerin Selime "Selly" Sahin können sich erneut auf eingängige Songs, die bekannte rotzige Attitüde und nachdenkenswerte Texte des Fünfers freuen.