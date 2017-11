Viel Geprügel, wenig Effekt

Die Begleitumstände des neuen AS PARADISE FALLS-Albums sind mehr als tragisch; Gitarrist Glen Barrie kam während der Aufnahmesessions für "Digital Ritual" ums Leben und hinterließ einen Scherbenhaufen, den die übrigen Mitglieder zunächst nicht aufkehren wollten. Es benötigte einige Monate, bis man wieder die Fassung erlangt hatte und schließlich entschied, dass es auch im Sinne des verstorbenen Kollegen gewesen wäre, die Scheibe fertigzustellen. Mit dem Release von "Digital Ritual" werden nun auch Barries letzte Aufnahmen publik gemacht, und makabererweise sind sie auch die einzigen Lichtblicke auf dieser Platte.



Musikalisch ist das Ganze nämlich doch eher bescheiden, beschreibt aber auch die interne Zerrissenheit, die bei den Aufnahmen sicherlich nicht auszublenden war. Das Material mischt brutale Hardcore-Grooves mit zeitgemäßen Metalcore-Sounds und ist dabei vor allem um eine möglichst greifbare Brachialität bemüht, baut umgekehrt aber kaum Spannungsbögen ein, die den Zuhörer an das Album binden könnten. Zwar lässt sich die Truoppe hin und wieder dazu herab, die Heavyness abzusenken und einigen melodischen Refrains einen Raum zu bahnen, doch irgendwie wollen diese Gegensätze nicht zueinander finden. Knüppelorgien wie 'Pride & Disgrace' und 'The Ultimate Consumer' ziehen uninspiriert an den Lauschern vorbei, 'Balance' und der Titelsong haben etwas zu Steriles an sich, und auch die vermeintlich melodischeren Sachen wie 'Automated Sacrifice' bekommen Kollegen wie ARCHITECTS einfach besser hin.



Es ehrt die Band, dass sie mit ihrer tragischen Geschichte bei der Promotion ihrer neuen Scheibe nicht auf die Tränendrüse drückt und derlei Aspekte aus der Bewerbung fernhält. Doch leider fehlen die musikalischen Argumente, um wirklich authentisch als Fürsprecher für "Digital Ritual" aufzutreten. Es gibt zwar einzelne gute Tracks, aber diese sind leider nicht in der Überzahl!



Anspieltipps: Captive To The Creation, Reborn