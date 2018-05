Durchmarsch garantiert!

Was würde wohl passieren, wenn NEVERMORE ihren verstorbenen Sänger durch Cristina Scabbia ersetzen würde? Rein spekulativ könnte das Material sich definitiv dem Ergebnis der letzten Zusammenkunft von ASCENDING DAWN annähern - zumindest wenn die italienische Sängerin auch am Songwriting beteiligt wäre. Blenden wir aber die Fiktion aus und konzentrieren und auf die Realität, denn in der ist gerade ein weiterer Stern am progressiven Metal-Himmel aufgegangen. Die mittlerweile in New York ansässige Band mit ihrer zypriotischen Frontdame Marlain Angelides hat schon in den vorab herausgegebenen Singles auf sich aufmerksam gemacht, mit dem Release der ersten vollständigen Platte nun aber ein Donnerwetter losgelassen, das die europäische Female-Fronted-Szene ziemlich hart treffen könnte. Zumindest in dieser Tonlage (und da schließe ich Miss Scabbia mit ein) gibt es im ganzen Sektor derzeit keine bessere Wahl als die ASCENDING DAWN-Shouterin!

Doch Angelides könnte nicht so hell glänzen, würde ihre Band nicht etliche Steilvorlagen geben und sie immer wieder perfekt in Szene setzen. Und das geschieht auf "Coalesce" schließlich auch permanent: die Songs sind bis zu einem gewissen Grad recht anspruchsvoll, zudem aber auch überaus melodisch und vergleichsweise leicht einprägsam. Dennoch steigert sich ASCENDING DAWN in stete Tempowechsel, überzeugt mit komplexem Riffing und feinen Breaks und gibt dem Material mit einer sehr angenehmen Dramaturgie die finale Tiefe. Würde LACUNA COIL heute ein solches Album veröffentlichen, würden Kritiker und Fans sofort wieder Schlange stehen. Warum sollte dies bei ASCENDING DAWN dann anders sein? "Coalesce" verdient mindestens die gleiche Aufmerksamkeit!

Anspieltipps: Cannonbal, Inside The Silence, Opposites