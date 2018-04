Das beste epische Rock-Album.

Ich stelle die Behauptung auf: ASHBURY hat mit "Endless Skies" das beste epische Rock-Album der Rock-Geschichte veröffentlicht. Und lange hat es niemand bemerkt.

Erst in den letzten Jahren haben diverse Re-Releases und Festival-Auftritte dazu geführt, dass ein gewisser Kult (andere würden "Hype" schimpfen) um die alternden Hippies entstanden ist. Und dieser Kult ist zu 100% berechtigt. Bereits das Artwork ist ein Highlight (das leider nie in ein geniales Shirt umgewandelt wurde), aber was dann an Gitarrenarbeit kommt, an Gesangsharmonien und Melodieführung, das bläst mir seit etlichen Jahren bei jedem Hördurchlauf die Hirnwindungen durch. Nicht, weil es unnötig progressiv oder technisch so anspruchsvoll ist, sondern weil hier mit einfachen Mitteln die tiefste Gefühlsebene angesprochen wird.

Wer selbst erlebt hat, dass die Band dieses Feeling live tatsächlich reproduzieren kann, der weiß, dass es sich um eine der besten Rock-Bands des Planeten handelt, und das, obwohl sie nur zwei Alben veröffentlicht hat. Einzelne Stücke aus diesem Wunderwerk hervorzuheben fühlt sich fast blasphemisch an, da das Gesamtkunstwerk so bezaubert. Jeder Song ist ein Sammelsurium an Gänsehautmelodien, und dabei funktioniert jeder Tempowechsel, jede Stimmendynamik, jedes akustische Gitarrengeklimper und jedes rockige Solo einwandfrei.

Stellt euch ein Album auf dem emotionalen Niveau von 'The Battle Of Evermore' von LED ZEPPELIN vor, und ihr wisst, wie großartig "Endless Skies" ist. Die Schnittmenge zwischen akustischem Rock, AOR, Siebziger Hard-Rock, frühem US Metal, NWoBHM und Prog Rock kann nur grob andeuten, in welcher Melange man sich hier befindet. Es hilft nichts: ASHBURY wird man nur durch Anhören verstehen können, aber ich glaube, dass jeder, der sich intensiv mit der Band beschäftigt, kaum drum herum kommt, sie mittelfristig auch zu lieben.

Daher möchte ich Mut machen, sich intensiv mit den Anspieltipps zu beschäftigen (ich habe mich echt zusammen gerissen und nicht alle Songs genannt), und glaubt mir: Das ganze Album hält dieses Niveau. Wo ihr es euch dann zulegt, ob auf CD oder (sicher angemessener) auf Vinyl, ist mir letztlich gleich. Hauptsache, die Band erhält die Ehre, die ihr rechtmäßig zusteht.

Anspieltipps: Take Your Love Away, Vengeance, Madman, Mystery Man.