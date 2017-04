Singapur - das neue Mekka extremer Sounds!

Der asiatische Markt rüstet auf, und das vor allem im extremen Bereich. Speziell in Singapur ist die Szene längst mehr als die Heimat von Pulverised Records, und daran haben definitiv auch Bands wie ASSAULT einen großen Anteil. Die junge Melodic-Death-Combo bläst sechs Jahre nach ihrem Debüt-Release "The Exceptions Of The Rebellions" zum nächsten Angriff und schickt sechs erstklassige Fanfaren ins Rennen, die nicht nur von ihren unterschwelligen Hooklines, sondern vor allem von der aggressiven Herangehensweise ihrer Urheber zehren.

"The Fallen Reich" sieht sein Heil in der Flucht in die totale Offensive, die sich in einer Masse an melodischen Uptempo-Kompositionen widerspiegelt, deren Einflüsse von KREATOR über AT THE GATES bis hin zu LAMB OF GOD reichen. Vor allem Letztgenannte scheinen bei ASSAULT hoch im Kurs zu stehen, denn das Riffing und auch die Vocals sind klare inoffizielle Lobeshymnen auf den jüngeren Katalog von Randy Blythe und Co. Doch auch die skandinavischen Originale scheinen bei den Herren aus Singapur immer wieder auf den Plattenteller zu kommen, sodass letztendlich eine nicht allzu originelle, aber durch und durch schlagkräftige Mixtur entsteht, die wirklich keinem Liebhaber der Materie missfallen dürfte.

Die Performance gibt den finalen Ausschlag und verwandelt das erstklassige Songwriting in eine (leider nur) 21-minütige Kür, mit der sich ASSAULT ein zweites Mal im restlichen Teil der Welt bewirbt. Doch diesmal ist die Band noch reifer, der Stoff noch besser und der Nachhall intensiver. Darum auch der Aufruf zum Support dieser talentierten Truppe, die hoffentlich nicht mehr so viel Zeit bis zum nächsten Album vergehen lässt und auf Basis dieses Releases ihre Stellung in der Szene schnell festigt. Genau SO geht melodischer Death Metal nämlich!



Anspieltipps: Spawn Of Rage, The Fallen Reich