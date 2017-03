We Are The New Black

Verworren und unschlüssig - ein weitestgehend schwieriger Einstand.

Technisch, groovig und gerne auch noch einprägsam: Aurélien Fouet-Barak hatte ganz klare Vorstellungen, als er ASSENT vor zwei Jahren ins Leben gerufen hat. Die musikalische Vision ist seither geblieben, bei der Umsetzung findet der französische Allrounder aber noch keinen echten Konsens - und genau daran hakt es auch zum Release der ersten EP seines Projektes.

"We Are The New Black" will sich mit sehr unterschiedlichen Stimmungen umgeben, will aggressiv und melancholisch gleichermaßen auftreten, dann aber auch wieder mit Crossover-Riffs und ziemlich seltsamen Harmonien aus dem Konventionellen ausbrechen. Die sechs Kompositionen sind größtenteils progressiv ausgerichtet, findet aber keinen homogenen Nenner, den man dann auch als ASSENT klassifizieren könnte. Mit einem Song wie 'Remain In Darkness' hat die Band zumindest einen eingängigen Track am Start, auf den ich bei weiteren Durchgängen auch gerne zurückgreife. Doch drumherum steht lediglich Stückwerk, dem man den kreativen Idealismus zwar anmerkt, welches in der Ausgestaltung dann aber doch nicht auf den Punkt kommt.

Schlussendlich ist "We Are The New Black" eine weitestgehend düstere EP geworden, die mit neumetallischen Exkursen nicht geizt, im Grunde genommen aber zu kopflastig arrangiert wurde, als dass der Funke final überspringen würde. Es sind viele interessante Ideen zu erkennen, aber die kompositorische Reife ist ASSENT bis dato noch nicht eigen, weshalb man diesem Debüt auch nicht zwingend seinen Zuschlag geben muss. Da hat der experimentelle Sektor auch in der finsteren Sparte weitaus spannendes im Angebot.

Anspieltipp: Remain In Darkness