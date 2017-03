Es kracht und scheppert

Ich mache es kurz und schmerzlos, denn anders macht es die vorliegende Musik auch nicht. ASSIMILATION kommt aus Kanada, hat mit "The Laws Of Power" ihr erstes full-length-Scheibchen am Start und spielt Death Metal der alten Schule und brutal as fuck. Mit amtlicher Wucht und einer energischen Spielfreude hauen uns die Burschen die Knüppel einzeln um die Ohren. Es kracht, es scheppert, es schmerzt die Nackenmuskulatur und – das ist das einzig Wichtige – es macht gehörigen Spaß.



Der EP-Appetizer "Apotheosis" hat im September des vergangenen Jahres schon gezeigt, was ASSIMILATION auf dem Kasten hat. Und so schaffen es die Kanadier nur wenige Monate später, jene Brutalität, Energie und Kick-Ass-Mentalität auch auf ganzer Länge zu bringen. Death Metal in Reinkultur eben. Und dank eines ordentlichen Lungenvolumens von Jesse James Jardine machen Rohdiamanten wie 'Decapitated By Beasts', 'Mastery' und 'Personal Vendetta' enormen Spaß.



Es spritzt das Blut, es zerfleddern die Eingeweide, es bluten die Ohren, es quillt das Hirn – ASSIMILATION hat ein mehr als brauchbares Brett aus dem Todesblei-Sektor am Start und braucht wohl nicht allzu lange, um auch in Übersee auf sich aufmerksam zu machen. Das machen sie laut, gewaltig und – schon einmal verkündet – vor allem brutal. Keine Lust auf Kompromisse? Kein Problem – "The Laws Of Power" haut jedem Widersacher ordentlich aufs Zahnfleisch.